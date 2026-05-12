Teburu Direct 2026 : Le jeu de société connecté cherche à passer la seconde

Le Teburu Direct 2026 a permis de remettre en lumière une proposition encore atypique dans l’univers du jeu de société : celle d’un plateau connecté capable de mêler figurines, dés, application et automatisation des règles. Derrière cette technologie développée par Xplored, l’idée reste claire : conserver le plaisir du jeu de plateau tout en laissant le système gérer les calculs, les comportements ennemis, les événements narratifs et une partie de la charge mentale des joueurs.

Un écosystème qui se structure

Cette présentation montre surtout que Teburu ne veut plus être perçu comme une simple curiosité technologique. La vidéo met en avant un écosystème qui commence à se structurer autour de plusieurs licences et projets majeurs :

The Bad Karmas and the Curse of Cthulhu

Hoxfall

Vampire: The Masquerade – Palermo Conspiracies

Black Rose Wars (dans son environnement connecté)





Ces annonces confirment une volonté d’élargir le catalogue et de rassurer les joueurs déjà équipés, tout en donnant de la visibilité aux prochaines campagnes sur Gamefound.

L'automatisation : confort ou gadget ?

Le concept reste séduisant sur le papier. Les figurines identifiées par RFID, les dés connectés, les bases LED et le plateau à capteurs peuvent fluidifier des jeux souvent lourds en manipulations. L’enjeu sera toutefois de prouver que cette automatisation renforce l’expérience sans effacer le plaisir tactile et social du jeu de plateau. C’est toute la difficulté de Teburu : convaincre les amateurs de jeux experts que le numérique n’est pas un gadget, mais un outil au service du rythme, de la lisibilité et de la narration.

Le défi de l'adoption

Reste aussi la question du prix et de l’adoption. Un système propriétaire nécessite un investissement, un suivi logiciel et un catalogue suffisamment solide pour justifier l’achat. Le Teburu Direct 2026 ne répond pas encore à toutes les interrogations, mais il montre une plateforme qui avance avec méthode. Pour les joueurs curieux de formats hybrides, Teburu demeure l’une des expérimentations les plus intéressantes à suivre dans le jeu de société moderne.