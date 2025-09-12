Célébrez les percées dans le jeu avec Logitech G PLAY : diffusion en direct le 17 septembre

Logitech G, un innovateur de premier plan en matière de technologies et d'équipements pour le jeu, le streaming et la course de simulation, invite les joueurs, les créateurs et les pionniers de l'industrie du monde entier à découvrir Logitech G PLAY.

Logitech G PLAY est un moment mondial dans le jeu vidéo, un événement de diffusion en direct sur la chaîne YouTube de Logitech G, dédié à l'avenir du jeu et présentant plusieurs lancements passionnants de nouveaux produits conçus pour les joueurs de tous niveaux. Mélange d'annonces et de divertissement interactif, Logitech G PLAY célèbre l'univers du jeu.

La diffusion en direct commence officiellement à 19h00 heure française le 17 septembre et dure environ trois heures. Inscrivez-vous ici pour être informé du début de la conférence.

Une grande partie de Logitech G PLAY se déroule au cœur de Madrid, dans l'emblématique cinéma Callao, transformant l'espace en une avant-première de jeu d'une seule nuit. L'événement débutera par une entrée sur le « tapis bleu » à la manière de Logitech G, animée par Queen Mary (Mary Ruiz) et Archar0m, où les créateurs et les fans de jeux se réuniront sous le thème « Des percées dans le jeu ».

Après la diffusion en direct et l'événement phare de Madrid, Logitech G PLAY se poursuivra avec un autre événement principal à Shanghai le 19 septembre.

Logitech G PLAY est une célébration de la communauté mondiale du jeu et du streaming et a été conçu pour montrer l'engagement continu de Logitech G à repousser les frontières du jeu. Poursuivant l'héritage de Logitech G PLAY Paris (2024) et Berlin (2022), l'édition de cette année promet des innovations et des collaborations passionnantes avec des partenaires clés.

« Nous sommes ravis d'annoncer le troisième Logitech G PLAY, une célébration mondiale reconnaissant la communauté et l'industrie du jeu », a déclaré Peter Kingsley, directeur marketing de Logitech G. « Cette année, l'événement s'étendra dans le monde entier, avec des activations majeures prévues à Sydney, Shanghai, San Francisco, Madrid, Londres et Tokyo. Logitech G PLAY sert de plateforme cruciale pour présenter les percées clés en matière d'innovation, nos partenaires estimés et les membres de notre communauté, qui, tous, façonnent continuellement l'avenir du jeu. »

Plus de 80 créateurs de jeux bien connus, dont Ben Rowlands, mrDzinold, SpuddGaming, PAGO, DanucD, IzakOOO, Hinkowicz, All The Gear et TheGrefg assisteront à Logitech G PLAY, offrant à leur communauté combinée de plus de 120 millions d'abonnés l'occasion d'avoir un aperçu en direct de cet événement exclusif. Les fans de course de simulation auront des sensations fortes avec une session de panel spéciale animée par le passionné d'automobile, SebDelanney.

Avec des créateurs de jeux inspirants, des partenaires industriels dynamiques et les innovateurs de Logitech G en matière de design et d'ingénierie, Logitech G PLAY continue de préparer le terrain pour l'avenir du jeu vidéo.

Les journées Logitech G PLAY arrivent avec des offres exclusives

Débutant en même temps que l'événement, les journées Logitech G PLAY offriront aux joueurs du monde entier l'accès à des offres exclusives auprès des détaillants et à des activations et concours spéciaux de la part des créateurs de Logitech G. Se déroulant du 17 au 29 septembre, à la fois en ligne et en magasin, les journées Logitech G PLAY offriront des réductions allant jusqu'à 40 % sur une large gamme d'équipements de jeu haut de gamme, des souris et claviers aux casques et volants de course.

À propos de Logitech G

Logitech G, une marque de Logitech International, est le leader mondial des équipements de jeu pour PC et consoles. Logitech G fournit aux joueurs de tous niveaux des claviers, des souris, des casques, des tapis de souris et des produits de simulation de pointe, tels que des volants et des manches de vol, rendus possibles grâce à un design innovant, des technologies de pointe et une passion profonde pour le jeu. Fondée en 1981 et ayant son siège à Lausanne, en Suisse, Logitech International est une société publique suisse cotée à la Bourse suisse SIX (LOGN) et sur le Nasdaq Global Select Market (LOGI). Retrouvez Logitech G sur logitechG.com, le blog de la société ou @LogitechG.