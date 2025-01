Tekken : Katsuhiro Harada répond aux rumeurs annonçant son départ de Bandai Namco

Concepteur fantasque à la tête de la franchise Tekken depuis le troisième épisode, Katsuhiro Harada a fait les gros titres ces dernières heures. La raison ? Eh bien le Japonais a annoncé sur le réseau social LinkedIn qu'il était ouvert à de nouvelles propositions professionnelles, avec le statut #OpenToWork, signifiant aux recruteurs la disponibilité d'un utilisateur sur le marché de l'emploi.

Alors, Katsuhiro Harada va-t-il quitter Bandai Namco et lâcher la franchise Tekken ? Non. Sur X/Twitter, le concepteur nippon a pris la parole pour rassurer tous les fans et expliquer sa démarche, il est vrai curieuse :

Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Je rencontre beaucoup de gens régulièrement (mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'amis dans mon cercle privé MDR), je veux juste rencontrer plus de gens et élargir mes horizons à l'avenir.



Je peux parler à beaucoup de gens lorsque j'active cette option. C'est juste ça.

Voilà qui devrait rassurer les joueurs, Katsuhiro Harada reste chez Bandai Namco... pour le moment. Comme le rappelle PC Gamer, le concepteur japonais déclarait dans une interview l'année dernière que Tekken 9 serait « son dernier projet avant la retraite », avant de préciser que le jeu n'était pas encore en développement. Le dernier opus en date a à peine un an, autant dire que Katsuhiro Harada est encore là pour quelques années encore.