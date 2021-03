The Climb 2 : trailer de lancement, prix promo à durée limitée et un duo pack avec le premier opus

Annoncé lors du Facebook Connect 2020, la suite du plus connu des jeux d'escalade, The Climb 2 est arrivé aujourd'hui sur l'Oculus Quest Store. Ce nouvel opus accueille, en plus des standards, un nouveau style d'environnement, moins montagnard, soit la ville et ses constructions, immeubles et autres tours. Autre nouveauté, les objets dynamiques comme des cordes, échelles voire des équipements de construction suspendus au-dessus des rues. À l'occasion du lancement, Crytek a mis en ligne un trailer de lancement que voici :

Avec pas moins d'une quinzaine de nouvelles cartes de plus que le précédent opus, The Climb 2 permet à tous - débutants, amateur ou pro, de profiter des joies de l'escalade en montagne ou sur des façades d'immeubles via des parcours plus ou moins difficiles en fonction du niveau du grimpeur... autrement dit, nous.

The Climb 2 est disponible sur l'Oculus Quest Store au prix promotionnel de 29,99 € pour une durée limitée qui part d'aujourd'hui à 19h00, jusqu'au 12 mars à la même heure. Un bundle contenant The Climb et the Climb 2 est vendu à 39,99 €.