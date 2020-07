The Sims Spark’d : un premier épisode de « télé-réalité » qui manque de profondeur

Depuis le 20 juillet, il est possible de visionner le premier épisode de The Sims Spark’d sur la chaîne YouTube BuzzFeed Multiplayer. Ce nouveau programme d’EA met en scène une douzaine de joueurs anglophones connus de la franchise Les Sims : Plumbella, Simproved, The English Simmer, Littlesiha, Doctor Ashley, Steph0sims, XUrbanSimsX, SpringSims, DeeSims, Xmiramira, SimLicy et DrGluon. Le principe est de réussir à relever tout un tas de défis dans un temps imparti, avec des contraintes plus ou moins difficiles. À la clé : un beau chèque de $100 000.





Tout d’abord, les joueurs découvrent les règles du jeu et font la connaissance du présentateur, Rayvon Owen, un musicien américain finaliste de la saison 14 d’American Idol, ainsi que des 3 juges : SimGuruNinja (de son vrai nom David Miotke), Lead Producer du jeu et personnalité très connue parmi la communauté de joueurs ; Kelsey Impicciche, productrice de la chaîne YouTube BuzzFeed Multiplayer et joueuse invétérée de la franchise, qui axe surtout son intérêt sur le gameplay ; et Tayla Parx, chanteuse et actrice américaine qui a effectué du voiceover pour le jeu et qui éprouve également beaucoup d’intérêt pour le titre. Les joueurs tirent ensuite au sort un jeton de couleur qui indiquera l’équipe de 3 qu’ils intégreront, afin d’égaliser les chances et de laisser faire le hasard. Chaque membre se voit alors attribuer une fonction : styliste, constructeur ou conteur d’histoire. Toutes les équipes portent le nom d’une figure iconique du jeu, joli clin d’œil à tous les connaisseurs. Le premier épisode se décompose ensuite en deux parties.

Partie 1 : un challenge trop rapide





Après avoir choisi un objet chacun sur une table (parmi lesquels se trouvent des poupées vaudou, un jeu d’échecs, une guitare électrique...) à leurs risques et périls, les joueurs doivent s’inspirer de ces objets pour créer un ou plusieurs personnages, construire une maison digne de ce nom et raconter une histoire originale, le tout en 90 minutes. Autant dire que le défi s’avère d’emblée extrêmement ardu. Dès le début de la mission, de premières tensions font déjà leur apparition parmi certaines équipes, entre ceux qui ont déjà leurs propres idées et qui veulent les imposer (volontairement ou par manque de temps) et ceux qui râlent dans leur coin, car ils ne sont pas vraiment écoutés. Il est vrai qu’il paraît très difficile de travailler tous en même temps sur le même poste, mais cette contrainte est nécessaire pour assurer une bonne communication entre les membres. Il apparaît alors que la gestion du temps est un élément clé dans ce défi et que certains détails des tenues ou de la maison peuvent être primordiaux pour l’histoire. Certains joueurs montrent des signes de stress sous la pression, à la fois des caméras, des juges, du présentateur et des membres de l’équipe. Cela mène alors à des résultats médiocres, sachant que certains, dont le domaine de prédilection est plutôt la création de Sims, se retrouvent à bâtir des maisons.

La gestion du temps est un élément clé dans ce défi.

Vient ensuite le moment de la présentation du projet devant les juges. Le conteur d’histoire de chaque équipe prend le contrôle des Sims créés et développe son scénario. Toutefois, le fait de jouer en direct devant les juges peut mener à des situations parfois gênantes, comme en cas de trous de mémoire, de Sims capricieux ou de bugs… Ces présentations sont toutes assez superficielles dans l’ensemble, en grande partie en raison du fait que ce premier épisode est en deux parties et qu’il a fallu couper beaucoup de passages au montage. Cela se ressent de façon assez flagrante malheureusement. L’équipe gagnante remporte toutefois un avantage pour le second challenge, qui sera détaillé plus tard.

Partie 2 : des cafouillages, mais de bonnes idées de la part des joueurs

Pour le second défi, les joueurs disposent désormais de 5 heures pour créer une famille de 4 personnes, une maison dans le quartier de Willow Creek et une histoire centrée autour de leurs relations. La finalité : monter une courte vidéo de présentation avec voiceover résumant l’ensemble de leur création. Au bout de quelques minutes, le présentateur intervient pour informer les joueurs d’un retournement de situation : les équipes devront intégrer une famille rivale d’un quartier différent à leur histoire. C’est là que l’avantage de l’équipe gagnante du premier challenge intervient : elle a la possibilité de choisir son propre quartier, ainsi que celui des autres équipes. Les choix faits sont assez gentillets, dans le sens où l’équipe gagnante a voulu établir de bonnes relations avec les autres et égaliser les chances pour tout le monde. C’est tout à son honneur, mais elle aurait pu s’amuser un peu en pimentant la partie ! Le présentateur ne cache d’ailleurs pas sa déception...

Des idées originales, des prises de vue dignes d’une bande-annonce et un voiceover impeccable.



Arrive le moment de mettre la vidéo sur pied, dont le montage est réalisé par un monteur externe à l’équipe, ce qui n’est pas vraiment compréhensible, car les joueurs sont tous des YouTubeurs ou des streameurs, et savent probablement comment procéder. Enfin, soit ! Certains membres passent dans un studio arrangé pour enregistrer leur voiceover. Puis vient la présentation des vidéos. C’est à ce moment-là que le niveau de chaque équipe se précise et que certaines sortent du lot avec des idées originales, des prises de vue dignes d’une bande-annonce et un voiceover impeccable. D’autres ont clairement manqué de temps et en ont payé le prix, dont une par son élimination.

Et après ?





Dans le prochain épisode, les 3 équipes restantes devront créer une courte vidéo sur le thème du surnaturel. Vampires et extraterrestre seront de la partie !

À la fin de la vidéo, le présentateur revient brièvement pour expliquer aux téléspectateurs qu’ils ont la possibilité de prendre également part aux challenges dans leur propre jeu en se connectant aux plateformes habituelles et en soumettant leurs créations pour tenter de participer à la prochaine saison du show.

Dans l’ensemble, l’idée générale de cette émission était plutôt bonne : mettre en scène des joueurs connus d’une communauté grandissante, en les faisant relever des challenges intéressants. Cependant, comme tous les shows de télé-réalité américains, le drama prend une place beaucoup trop importante et cela finit par décrédibiliser le jeu aux yeux de certains. Plusieurs joueurs se plaignent du fait qu’au lieu de créer une émission de télé-réalité, EA devrait plutôt se concentrer sur la résolution de bugs qui sont toujours aussi présents, et une bonne partie de la communauté qui regarde ce show paraît le faire surtout pour suivre l’activité de l’un des participants, et pas forcément pour le contenu. Ce premier épisode trahit en tout cas une volonté de donner beaucoup (trop ?) d’informations d’un coup, menant à une certaine superficialité alors que nous aurions aimé passer plus de temps sur les détails. Un élément qui paraissait pourtant important aux yeux du jury.

Le deuxième épisode sera disponible sur la chaîne TBS le 24 juillet et sur la chaîne YouTube BuzzFeed Multiplayer le 27 juillet.

