The Witcher : Geralt de Riv enfin de retour, les fans mitigés

Les aventures de Geralt de Riv se sont terminées avec The Witcher 3: Wild Hunt et son extension Blood & Wine, mais même si une nouvelle trilogie de jeux vidéo est en développement chez CD Projekt, le retour du Sorceleur n'est pas confirmé. Cependant, Geralt va faire son retour dans un autre média.

Comme le rapporte GamesRadar+, Geralt de Riv sera la star de The Witcher: Corvo Bianco, une nouvelle série de comics scénarisée par Bartosz Sztybor, déjà derrière The Witcher: Wild Animals. La mini-série de bandes dessinées sera éditée par Dark Horse et dessinée par Corrado Mastantuono. Le premier volume aura droit à quatre couvertures alternatives, toutes représentant Geralt. Bartosz Sztybor déclare :

Pour tous ceux qui connaissent Geralt, Corvo Bianco est sa fin. La fin de son voyage, le seul et unique endroit où il peut prendre sa retraite - faire une pause dans ses massacres de monstres et essayer de découvrir comment faire son propre vin. En tant que fan de pop culture et de mélange de genres postmodernes, cette configuration ci-dessus sonnait comme une prémisse parfaite pour un western. Un western dans le monde de The Witcher, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant ! Alors je me suis vite enthousiasmé et j’ai pensé à embarquer quelqu’un qui sait vraiment ce qu’est le western. Corrado Mastantuono est une légende de la bande dessinée, l'un des plus grands noms de tous les temps, une personne qui a créé les titres les plus importants de la bande dessinée européenne, y compris un véritable classique du western - Tex. Avec lui, mélanger la fantasy et le western n'a jamais été aussi facile et aussi beau. Geralt parcourant le continent avec une bande de mages sauvages, d'elfes et de nains est mon hommage à Andrzej Sapkowski, Clint Eastwood et Sergio Leone. Imaginez, Yennefer se battant en duel avec un autre mage et Geralt attaquant une diligence. Corvo Bianco était son rêve, mais il doit se battre pour l'atteindre !

Geralt n'est donc pas encore prêt à prendre sa retraite à Toussaint, les fans sont ravis, mais auraient quand même espéré que le Sorceleur fasse son retour autrement. Au moins, The Witcher: Corvo Bianco permettra de patienter jusqu'à la sortie de The Witcher 4. Sinon, vous pouvez retrouver The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition à partir de 12,56 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.