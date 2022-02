THQ Nordic rachète metricminds, spécialiste de l'animation

THQ Nordic est boulimique, il rachète tout ce qui lui passe sous la main depuis des années et il annonce aujourd'hui l'acquisition de metricminds, un studio allemand spécialisé dans l'animation. Fondé en 2001 et focalisé alors sur la motion capture, il s'est vite diversifié et a participé à la création de nombreux jeux.

Désormais, metricminds s'occupe de la réalisation de cinématiques et de bandes-annonces, de la motion capture ou encore des animations faciales. Et si vous ne connaissez pas le nom du studio, vous connaissez sans doute les jeux sur lesquels il a travaillé ces dernières années : Horizon, Dying Light, Borderlands 2, The Surge, Evolve, Batman: Arkham Origins, Darksiders III, The Remnant: From the Ashes ou encore les récents remakes de Destroy All Humans!, édités par THQ Nordic.

Le studio possède désormais 100 % de metricminds, le rachat est déjà finalisé, mais le montant de l'acquisition n'est pas communiqué. THQ Nordic se met dans la poche un studio qui devrait améliorer le rendu de ses futurs jeux. Vous pouvez retrouver Destroy All Humans! à 26,99 € chez Gamesplanet.