Ubisoft : harcèlements toujours présents et trop peu de changements internes, Yves Guillemot prend à nouveau la parole

Vous avez peut-être déjà oublié l'affaire, mais l'été dernier, l'ambiance n'était clairement pas au beau fixe chez Ubisoft suite à la libération de la parole de nombreux employés, qui faisaient part d'une culture d'entreprise toxique ayant pour conséquence des cas de harcèlements et agressions sexuelles, et mettant en cause des hauts placés de la société. Cela a mené au départ de Serge Hascoët, mis en cause, ainsi que d'autres figures plus ou moins connues. Ashraf Ismail a lui été licencié, même si son cas est un peu différent du reste de l'affaire puisqu'il aurait surtout abusé de sa position et menti sur son statut marital pour avoir une relation avec une fan. Bref, suite à tout ce remue-ménage en interne, la communauté n'attendait qu'une chose, que des mesures strictes soient prises afin de garantir la sécurité des employés et des joueurs pouvant se retrouver en contact avec. Yves Guillemot avait alors pris la parole et se disait alors déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour apporter un vrai changement. Sauf que selon une récente investigation, il n'en fut rien...

Nos confrères du Télégramme ont ainsi publié un long article au début du mois détaillant les mesures ayant été prises par Ubisoft, qui ont de quoi laisser perplexe. Entre une simple révision du code de conduite à signer par chaque employé, qui stipule désormais que le harcèlement est un interdit non négociable, et des formations d'une demi-journée obligatoires et sessions de responsabilisation des managers, il faut avouer que cela semble bien trop léger, voire inutile.

Pour remplacer Cécile Cornet, qui n'a quitté la société que récemment, c'est Anika Grant qui a été nommée, tandis que Raashi Sikka a été propulsée responsable diversité et inclusion. Leur point commun ? Venir d'Uber, la célèbre société de VTC qui avait justement eu des problèmes de harcèlements en 2017 à l'époque où elles y étaient en poste. Autant dire que le choix ne semble pas des plus judicieux. Le fameux « mur des RH » semble d'ailleurs toujours en place. Plus grave, certains harceleurs présumés avec plusieurs accusations à leur encontre sont toujours en place. Au Canada, le cousin d'Yves Guillemot, Christophe Derennes, a été nommé directeur, mais des rapports signalent que rien n'a changé et que de nouveaux faits de harcèlements ont été signalés. D'ailleurs, les personnes ayant effectué cette démarche auraient été mises sur la touche en décembre dernier. N'hésitez pas à lire l'article d'origine puisqu'il est en français et accès libre pour avoir la totalité des détails.

De son côté, Gamesindustry a également reporté ces dires et a eu droit à une réponse d'Ubisoft la semaine dernière, de même que les représentants des diverses communautés, dont les citations suivantes :

Sur une période de plusieurs mois, Ubisoft a mis en œuvre des changements majeurs dans son organisation, ses processus internes et ses procédures afin de garantir un environnement de travail sûr, inclusif et respectueux pour tous les membres de l'équipe. [...] Ces actions concrètes démontrent les changements profonds qui ont eu lieu à tous les niveaux de l'entreprise. Des initiatives supplémentaires sont en cours et se déploieront au cours des prochains mois. Nous nous engageons à renforcer notre culture et nos valeurs sur le long terme, afin de garantir que chaque membre de l'équipe d'Ubisoft soit entendu, respecté et valorisé sur le lieu de travail.

Pour autant, face à ce qui est jugé comme étant un manque d'action flagrant, certains fans sont montés aux créneaux sur les réseaux sociaux comme nous avons pu le constater, notamment du côté du fandom Assassin's Creed avec par exemple le #HoldUbisoftAccountable.

In light of the recent reports of the inefficient handling of Ubisoft's internal culture following last year's allegations: I, @RinoTheBouncer, founder of the CODEX, have a statement.#HoldUbisoftAccountable#OneHiddenBladeAgainstInjustice#ACSisterhood pic.twitter.com/fIK7WdadOY — CODEX (@TheCodexNetwork) May 20, 2021

We stand with all the members of the Assassin’s Creed community who were surprised and shocked by the recent report about the inadequate countermeasures taken by Ubisoft in the last year following the abuse and sexual misconduct scandals that took place in summer 2020. pic.twitter.com/5Jt80iOcsV — AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) May 20, 2021

Et suite à tout cela, Yves Guillemot a de nouveau pris la parole ce lundi 24 mai dans un long message que nous vous avons traduit :

Une année de changement chez Ubisoft En juin dernier, nous avons été confrontés au fait que tous les membres de l'équipe ne vivaient pas dans le lieu de travail sûr et inclusif que nous avions toujours voulu qu'Ubisoft soit. Depuis lors, nous nous sommes engagés dans un effort à l'échelle de l'entreprise pour écouter, apprendre et construire une feuille de route pour un meilleur Ubisoft pour tous. Dans cet esprit, je voudrais résumer le travail que nous avons accompli et la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Suite aux allégations de faute, nous avons mis en place plusieurs canaux par lesquels les membres de l'équipe peuvent signaler des comportements inappropriés, dont une plateforme garantissant l'anonymat. Tous les rapports sont reçus et traités par un partenaire externe indépendant pour garantir l'impartialité. Les rapports initiaux nous ont amenés à lancer une série d'enquêtes et, sur la base de leurs résultats, nous avons pris les mesures appropriées, y compris des formations, des sanctions disciplinaires et des licenciements. Tous les nouveaux rapports continuent d'être gérés par nos partenaires externes indépendants. Plus de 14 000 employés ont participé à une série d'évaluations à l'échelle du groupe, y compris un questionnaire anonyme, et 2 000 employés ont participé à des groupes de discussion et à des séances d'écoute. Nous nous sommes associés à Accenture pour mener un audit approfondi de notre organisation, de nos processus et de nos politiques RH dans le monde. En conséquence, nous avons renforcé nos politiques de non-discrimination et de lutte contre le harcèlement. Nous avons également créé de nouveaux processus RH et entièrement mis à jour notre code interne de déontologie. Le Code est plus clair, plus complet et plus exploitable. Il sera obligatoire pour tous les membres de l'équipe de signer lors de sa publication en juin. Nos équipes dans le monde ont déjà participé aux premières sessions de formation anti-harcèlement. Nous déployons également des modules de formation obligatoires supplémentaires spécifiquement sur les thèmes de la lutte contre le harcèlement et la discrimination. Nous avons récemment mis en place un nouveau critère de performance dans notre plan de rémunération avec des attentes spécifiques pour les managers. Ce nouvel attribut mettra l'accent sur notre capacité à prendre soin des gens, à nous comporter de manière inclusive et à favoriser un environnement de travail sûr et respectueux. De plus, nous avons nommé et recruté de nouveaux dirigeants au niveau exécutif. Anika Grant est arrivée en tant que nouvelle directrice des ressources humaines en avril. Elle se concentre sur le renforcement de notre culture d'entreprise mondiale et de notre organisation RH, en veillant à ce que toutes nos équipes puissent s'épanouir dans un environnement qui nourrit une culture de respect, de diversité, d'inclusion et de bien-être collectif.

Belén Essioux-Trujillo a rejoint le conseil d'administration d'Ubisoft en tant que nouveau membre indépendant en décembre. Elle enrichira davantage le groupe avec une expérience et des connaissances supplémentaires précieuses en matière de ressources humaines.

Lidwine Sauer, qui a été nommée en juillet dernier au nouveau poste de Head of Workplace Culture, a piloté les sessions d'écoute et de feedback en interne, et a récemment lancé une initiative mondiale pour clarifier nos valeurs.

Raashi Sikka a rejoint en février le poste nouvellement créé de vice-président de la diversité mondiale et de l'inclusion. Son rôle est de veiller à ce que D&I soit au cœur de tout ce que nous faisons. Elle fournit notamment un cadre stratégique et des ressources pour responsabiliser les ERG (Employee Resource Groups) et pour encourager les membres de l'équipe d'Ubisoft à constamment remettre en question leurs perspectives. Raashi dirige également un comité mondial de révision du contenu D&I qui a été mis en place pour soutenir les équipes en ce qui concerne le contenu diversifié et inclusif.

Bio Jade Adam Granger, développeuse vétérane d'Ubisoft, a été promue vice-présidente de rédaction avec l'ambition d'ajouter des perspectives plus diverses au leadership créatif de nos jeux et franchises. Les équipes de direction des studios continuent d'évoluer, avec un certain nombre de nouvelles nominations au cours des derniers mois. Plus récemment, nous avons annoncé que Lisa Opie rejoindrait bientôt Ubisoft Reflections et Ubisoft Leamington en tant que directrice générale. Ubisoft Montréal, notre plus grand studio, s'est engagé l'an dernier à une refonte de la structure de gestion du studio pour soutenir notre stratégie de croissance globale et inculquer une vision plus diversifiée ; dans le cadre de cette stratégie, Catherine Lemyre et Leslie Quinton ont rejoint Ubisoft Montréal respectivement en tant que VP Talent et VP Communications. Des progrès considérables ont été réalisés et nous continuerons à travailler dur avec l'ambition de devenir un lieu de travail exemplaire dans l'industrie technologique. Les équipes d'Ubisoft continuent de m'impressionner par leur engagement dans ce voyage. 10 000 membres de l'équipe se sont connecté en direct à des assemblées virtuelles début mai, où nous avons partagé les derniers progrès réalisés, et nous continuerons à partager des mises à jour régulières avec eux. La direction - moi y compris - a la responsabilité d'agir comme des modèles et d'être exemplaire pour nos équipes. Je tiens à souligner mon engagement personnel à continuer à améliorer notre culture d'entreprise et à créer un changement réel, durable et positif chez Ubisoft. Merci à tous pour votre soutien alors que nous continuons à apprendre et à grandir. - Yves Guillemot, CEO Ubisoft

Là encore, des premiers retours que nous avons pu observer, la communauté campe sur ses positions puisque le message reste globalement le même que celui envoyé la semaine dernière et ne montre en rien que des mesures qui seraient jugées « fortes » vont être mises en action.

Près d'un an après, la situation chez Ubisoft ne semble donc pas près de s'arranger, mais cela n'empêchera pas l'éditeur de tenir sa conférence numérique lors de l'E3 2021, surtout avec ses excellents résultats financiers...