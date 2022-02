Universal : Mourir peut attendre, Halloween Kills, Candyman et autres en DVD et Blu-ray arrivent bientôt

Maintenant que le milieu du cinéma s'est remis de la pandémie de COVID-19 qui a laissé les salles longtemps fermées, les sorties des films en DVD et Blu-ray reprennent, et le calendrier des sorties d'Universal Pictures Home Entertainment est très chargé pour ces mois de février, mars et avril 2022.

Sans plus attendre, voici le programme, avec South of Heaven déjà disponible en DVD seulement, mais du lourd arrive très vite :

Vous avez de quoi agrandir votre bibliothèque cinématographique pour les prochaines semaines ! En mai, nous aurons droit à Cinema Paradiso, Mais qui a tué Harry ou encore La Cinquième colonne.

