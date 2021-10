Rocket League : l'Aston Martin Valhalla de James Bond dans Mourir peut attendre débarque dans le jeu

L'évènement cinématographique de la semaine, c'est bien évidemment la sortie de Mourir peut attendre, le très attendu dernier James Bond avec Daniel Craig. Il est donc temps pour Rocket League de proposer comme promis une nouvelle voiture issue du garage de 007, à savoir l'Aston Martin Valhalla.



Ce modèle visible dans le nouveau long-métrage pourra être acheté pour 1 100 crédits du 7 au 13 octobre dans la boutique, et est livré avec un sticker Reel Life, un bruit de moteur unique et des roues signatures. Tous les joueurs peuvent sinon débloquer la bannière de joueur 007's Aston Martin DB5, la bordure d'avatar Agent 007 et le titre de joueur 00 Agent en complétant des défis in-game, et les retardataires peuvent s'offrir la Valhalla et la DB5 dans un nouveau pack à 2 000 crédits.



Qui dit nouvelle mission, dit nouvelle voiture, et celle-ci est équipée pour prendre le terrain d'assaut. La nouvelle supercar 007's Aston Martin Valhalla débarque dans Rocket League à partir du 7 octobre ! La 007's Aston Martin Valhalla est un chef-d'œuvre de la technologie britannique, doté d'un ensemble motopropulseur essence/électrique à batterie de 950 chevaux installé en position centrale, ce qui en fait le premier véhicule hybride de Rocket League ! Découvrez cette supercar élégante dans la bande-annonce ci-dessus. Elle a la hitbox d'une Dominus, et est équipée d'un sticker Reel Life qui lui est propre, d'un bruit de moteur unique et de ses roues signature. Vous pouvez l'ajouter à votre inventaire pour 1 100 crédits. *Remarque : les objets de ce lot ne sont compatibles qu'avec la 007's Aston Martin Valhalla. La 007's Aston Martin Valhalla ne peut être personnalisée qu'avec certains types d'objets. Pour célébrer le retour de James Bond dans Rocket League, soyez attentif aux trois défis en jeu qui rapportent leurs propres récompenses sur le thème de 007. Terminez ces défis pour déverrouiller la bannière de joueur 007's Aston Martin DB5, la bordure d'avatar Agent 007 et le titre de joueur « 00 Agent ». Et, pour les agents qui n'ont pas réussi la mission précédente, la 007's Aston Martin DB5 sera de retour dans la boutique d'objets le même jour dans le cadre d'une collection Bond 007 complète comprenant les deux voitures et leurs objets supplémentaires pour 2 000 crédits.

