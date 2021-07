Rocket League : la mythique Aston Martin DB5 1963 arrive dans la boutique, d'autres voitures de James Bond vont suivre

Rocket League n'en est pas à son coup d'essai en termes de collaboration avec de célèbres licences, en témoigne l'ajout récent à la boutique de la Pontiac Fiero de Fast & Furious. Il va encore s'acoquiner avec une franchise incontournable du cinéma pour sa prochaine opération du genre.

Dès ce 29 juillet et seulement pour quelques jours, vous pouvez vous procurer un lot 007's Aston Martin DB5 pour 1 100 Crédits, afin de récupérer le modèle de 1963 de l'une des voitures les plus emblématiques de James Bond. Elle sera livrée avec sa peinture « 007's Aston Martin DB5 qui est semblable à la célèbre couleur « Silver Birch » d'Aston Martin, mais aussi un bruit de moteur unique, des roues 007's Aston Martin DB5 et un sticker Reel Life ».

Psyonix promet d'autres ajouts de véhicules du célèbre espion d'ici la fin de l'année : aurons-nous droit aux Aston Martin V8 Vantage et Aston Martin DBS Superleggera de Mourir peut attendre ? Réponse d'ici octobre prochain ! Si vous aimez la saga, vous pouvez vous refaire les 4 films avec Daniel Craig grâce à un coffret DVD à 9,99 €.

