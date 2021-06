Rocket League : un nouveau DLC Fast & Furious avec une Pontiac Fiero inédite annoncé et daté

Maintenant qu'il est gratuit plus que jamais, Rocket League se doit de proposer de beaux DLC payants pour faire tourner la boutique. Et il n'y a qu'à voir le récent Formula 1 Fan Pack pour voir que Psyonix met toutes les chances de son côté pour tenter les joueurs. Il va encore faire des envieux avec des bundles Fast & Furious inédits, comme annoncé lors du Kickoff Live! du Summer Game Fest.

Pour ceux qui suivent, le jeu avait déjà accueilli les ‘70 Dodge Charger R/T et ‘99 Nissan Skyline GT-R R34 inspirées de la franchise en 2017, mais il sera désormais possible d'acheter une Pontiac Fiero tout droit venue de Fast & Furious 9. Les deux premières reviennent dans la boutique avec des bundles comprenant des skins originales, à acheter séparément via des Upgrade Pack pour ceux qui ont déjà les bagnoles, tandis que la troisième a droit à son bundle à part. Chacun vaut 1 000 Crédits, mais le lot complet est proposé à 2 400 Crédits.

À partir du 17 juin, vous n'aurez pas des coéquipiers, vous ferez partie d'un gang. Après des mois de préparation, Fast & Furious est de retour avec des bolides que l'on adore et une nouvelle voiture adaptée à la route, aux courses-poursuites palpitantes et maintenant au terrain de Rocket League ! Le lot de 3 voitures Fast & Furious contient trois voitures emblématiques de la saga Fast & Furious : la Nissan Skyline, la Dodge Charger et la toute nouvelle Pontiac Fiero. Personnalisez vos véhicules avec 17 stickers, dont trois nouveaux stickers Reel Life tirés des films. Voici tout ce que contient le lot de 3 voitures Fast & Furious (2 400 crédits) : PONTIAC FIERO (HITBOX HYBRID) FAST & FURIOUS Roues Pontiac Fiero Fast & Furious

Sticker Reel Life *Remarque : les objets inclus dans le lot de 3 voitures Fast & Furious ne sont compatibles qu'avec les voitures correspondantes. La Pontiac Fiero Fast & Furious, la Dodge Charger Fast & Furious et la Nissan Skyline Fast & Furious ne peuvent pas être personnalisées avec tous les types d'objets. Les voitures Fast & Furious achetées précédemment sont soumises aux mêmes restrictions. Ces trois voitures seront aussi vendues individuellement et dans des Upgrade Packs pour ceux qui ont déjà la Dodge Charger ou la Nissan Skyline et veulent seulement les nouvelles roues et le sticker Reel Life. Chaque pack de voiture individuel peut être acheté pour 1 000 crédits, tandis que le lot Upgrade coûte 300 crédits. De plus, rendez-vous dans la boutique d'objets une fois que les lots Fast & Furious sont disponibles et récupérez le titre « Tuna, No Crust » GRATUITEMENT. Pas besoin de le voler ! Avec Fast & Furious, vous allez en prendre plein les yeux, mais aussi plein les oreilles ! Les deux nouveaux hymnes de joueurs tirés de la saga seront disponibles le même jour que la sortie du lot de 3 voitures Fast & Furious. REGARDEZ LE LIVE STREAM ROCKET LEAGUE THE FAST & FURIOUS: ROCKET LEAGUE RUMBLE Pour fêter le retour de Fast & Furious dans Rocket League, nous organisons un tournoi réunissant les meilleures équipes pour déterminer qui sortira gagnant. Chaque équipe participera au tournoi The Fast & Furious: Rocket League Rumble avec des matchs Rumble en 4c4 à élimination directe (match au meilleur des trois manches). Retrouvez-nous sur Twitch le 19 juin à 20 h (heure centrale européenne) juste avant la grande finale du RLCS X South American à 22 h 30 (heure centrale européenne). N'oubliez pas de suivre Rocket League sur Twitter pour découvrir les capitaines de chaque équipe à mesure que l'événement approche. Alors, prévenez votre équipe et renvoyez les pilotes les plus faibles sur le banc de touche. Fast & Furious est de retour du 17 au 30 juin !

Le tout débarque donc dans Rocket League entre le 17 et le 30 juin, et sur cette période, tous les joueurs se connectant recevront le titre Tuna, no crust gratuitement pour s'ambiancer lors des parties.