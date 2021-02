Vampire: The Masquerade - Héritage, le jeu de société vampirique est disponible dès à présent

Inspiré du célèbre jeu de rôle Vampire : The Masquerade - Bloodlines, Vampire: The Masquerade - Héritage saura vous ravir si vous êtes férues de vampires. Ce dernier est un jeu de société de type legacy, c'est-à-dire que chacune de vos parties aura une influence sur la prochaine. Au travers de 21 parties vous plongeant dans différentes époques, vous devrez donc contrôler un clan de vampires et affronter différents adversaires pour obtenir la victoire.

Vampire: The Masquerade - Héritage pourra accueillir jusqu'à quatre joueurs en plus de vous occuper pendant longtemps, la durée de chaque partie pouvant varier entre 45 min et 1h30. Enfin, de nombreux contenus seront également à votre disposition et vous pourrez découvrir pas moins de 9 conflits classiques, plus d’une centaine d’intrigues de clans, 80 personnages et bien plus ! Ci-dessous, vous aurez un aperçu de l'histoire du jeu ainsi que le contenu de sa boîte.

Façonnez votre lignée de vampires à travers 700 ans de ténèbres Vampire: The Mascarade – Héritage est un jeu legacy compétitif qui vous entraîne dans une chronique de 21 parties, chacune influençant son époque et la partie suivante. Prenez le contrôle de clans de vampires, développez votre lignage et dominez les conflits qui ensanglantent la nuit. Pourrez-vous prendre le dessus dans cette lutte à travers les âges ? Ou laisserez-vous vos immortels rivaux vous arracher la victoire d’entre les crocs à la fin du millénaire ? Contenu du jeu 126 intrigues de Clan

106 autocollants de compétence

105 missions narratives

80 personnages de base

21 personnages notoires

9 clans classiques

9 conflits historiques

1 chronique épique

Vampire: The Masquerade - Héritage est disponible dès à présent sur le site de Don't Panic Games pour 80,00 €. Dans le même registre, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Unsanctioned Edition est disponible en précommande sur Amazon pour 69,99 €.

Lire aussi: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, une sortie pas avant la seconde moitié de 2021, la faute à Sony et Microsoft