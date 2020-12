Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, une sortie pas avant la seconde moitié de 2021, la faute à Sony et Microsoft

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 était à l'origine attendu dans le courant du premier trimestre 2020, mais il a été une première fois repoussé à la fin d'année. Cependant, Paradox Interactive et Hardsuit Labs ont décidé de reporter encore une fois le lancement à l'année prochaine, sans trop de précisions.

Dans un communiqué de presse publié en suédois, le PDG de Paradox Interactive Ebba Ljungerud indique qu'il ne pense pas que Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sortira avant la seconde moitié de 2021, ce qui laisse encore de longs mois à patienter. Il explique que Sony et Microsoft n'ont pas distribué suffisamment de kits de développement pour PS5 et Xbox Series X et S, à cause de la pandémie de COVID-19, et les développeurs de chez Hardsuit Labs ont donc pris pas mal de retard pour la création des versions sur la nouvelle génération de consoles.

Pour rappel, Hardsuit Labs a pris l'eau ces dernières semaines, le directeur créatif Ka'ai Cluney et le lead narrative designer Brian Mitsoda ont quitté le studio, puis ce fut au tour de la senior narrative designer Cara Ellison de partir, ce qui n'indique en général rien de bon concernant le développement. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est disponible en précommande à 69,99 € en Unsanctioned Edition sur Amazon.fr.