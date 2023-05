VR : les bons plans jeux de la semaine sur le Meta Quest Store (22 au 28 mai 2023)

Les packs :







BlazeRush : Track Rush (14,99 €) (1,01 Go) (anglais) (C) (4,5/5) - PEGI 7 (12 mai 2022) (QGO optimisé)

BlazeRush : Star Track est un jeu de course dynamique et arcade dans un nouveau décor spatial. Dans ce jeu, chacun peut constituer une équipe d'amis en multijoueur local ou en ligne. Choisissez une voiture à votre goût et poursuivez, faites exploser et coupez vos adversaires - bienvenue dans le monde de la course et de l'amusement frénétique !



Anshar 2 : Hyperdrive (14,99 €) (3,9 Go) (français) (C) (4,1/5) - PEGI 7 (20 janvier 2022) (QGO optimisé)

COMBATS AÉRIENS ! Endossez le rôle d’un pilote récemment engagé dans l'escouade la plus mortelle de toute la flotte Ansharienne. Combattez les Nergals dans d’éblouissants combats entre vaisseaux depuis la surface luxuriante de planètes jusqu'à l'espace le plus profond. Déplacez vous librement sur de large surfaces de planètes, esquivez des débris spatiaux et des champs d'astéroïdes en pilotant votre vaisseau avec votre main, en vue à la troisième ou à la première personne.







Horreurs cachées (44,98 € -37 % 28,28 €) : Layers of Fear VR + The Exorcist : Legion VR







Layer of Fear VR (14,99 €) (1,75 Go) (français) (M) (4/5) - PEGI 16 (9 juillet 2020) (QGO optimisé)

Layers of Fear VR est un jeu d'horreur psychédélique - escape game - qui nous emporte dans les profondeurs de la folie.



The Exorcist: Legion VR (24,99 €) (1,5 Go) (anglais) (C) (4/5) - PEGI 12 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

The Exorcist: Legion livre cinq histoires uniques et présente une variété d'entités démoniaques, d'outils d'exorcisme, d'artefacts cachés et de lieux atmosphériques. Plongez au cœur du surnaturel en apprenant le métier de l'exorcisme démoniaque et découvrez des secrets qui vous mèneront vers une confrontation finale avec vos peurs les plus sombres et les plus cachées.







Warhammer VR Bundle (44,98 € -33 % 29,99 €) : Warhammer Age of Sigmar : TempestFall + Warhammer 40 000 : Battle Sister







Warhammer Age of Sigmar : TempestFall (24,99 €) (8,10 Go) (anglais) (C) (4/5) - PEGI 12 (19 mai 2022)

Embarquez pour un voyage épique à travers le Royaume de la Mort dans ce jeu d’action-aventure. Maîtrisez un système de combat basé sur vos mouvements rendu possible grâce à la réalité virtuelle ! Arpentez les terres hostiles de Shyish et frayez-vous un chemin au milieu des hordes de Hantenuits avec les armes iconiques du Seigneur-Arcanum et les puissants sorts à votre disposition.



Warhammer 40,000 : Battle Sister (19,99 €) (4,15 Go) (VOSTFR) (C) (4,1/5) - PEGI 16 (8 décembre 2020) (QGO optimisé)

Rejoignez les Sisters of Battle impitoyables, les guerrières légendaires d'un lointain futur et plongez dans une histoire passionnante se déroulant dans l'univers incroyable de Warhammer 40,000.







Entrez dans l'arène (29,98 € -33 % 19,99 €) : Skyworld : Kingdom Brawl + Racket Fury







Skyworld: Kingdom Brawl (9,99 €) (1,22 Go) (français) (C) (4,1/5) - PEGI 3 (12 septembre 2019) (QGO optimisé)

Ce jeu multijoueur palpitant en temps réel, qui se situe, a été conçu par les créateurs d'Arizona Sunshine. Collectionnez et améliorez des dizaines de cartes pour construire un deck puissant. Vous pouvez voir vos cartes prendre vie en lançant des sorts et en invoquant des forces pour éliminer votre ennemi. Rejoignez un clan, affrontez des adversaires lors de tournois en ligne réguliers et atteignez le sommet du classement. C'est la guerre !



Racket Fury: Table Tennis VR (19,99 €) (1, 16 Go) (anglais) (C) (4/5) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Racket Fury: Table Tennis VR est un jeu de ping-pong (tennis de table) permettant de jouer en solo contre seize adversaires virtuels ou en multijoueur avec des amis. La physique est très réaliste et permet vraiment de se prendre au jeu !







Sérieux dégâts (24,98 € -19 % 19,99 €) : Alvo + Shock Troops







Alvo (14,99 €) (10,28 Go) (anglais) (M) (4/5) - PEGI 16 (17 mars 2022)

Alvo est un FPS compétitif unique conçu spécialement pour la réalité virtuelle. Préparez-vous à des combats parmi les plus intenses et les plus palpitants du genre FPS VR.



Shock Troops (9,99 €) (1,01 Go) (anglais) (I) (4,3/5) - PEGI 12 (28 juillet 2022) (QGO optimisé)

Les troupes de choc sont envoyées partout dans la galaxie où un problème doit être résolu avec une extrême prudence. Les joueurs devront se frayer un chemin dans une aventure interstellaire épique et découvrir une sombre conspiration visant à mettre fin à l'humanité.







Décorez votre univers (29,98 € -33 % 19,99 €) : Home Design 3D VR + Color Space







Home Design 3D VR (19,99 €) (3,01 Go) (C) (3,3/5) - PEGI 3 (12 janvier 2023)

Si vous souhaitez décorer, concevoir ou créer la maison de vos rêves, Home Design 3D VR est l'application parfaite pour vous !



Color Space (9,99 €) (1,6 Go) (français) (C) (4,7/5) - PEGI 3 (19 mars 2020) (QGO optimisé)

Les albums de coloriage sont un loisir amusant pour les petits et les grands qui souhaitent exprimer leur créativité. Avec Color Space, vous ne vous contentez pas de colorier une scène : vous la coloriez de l'intérieur.







Boostez votre moteur (17,98 € -24 % 13,49 €) : Void Racer + VR Karts Sprint







Void Racer (9,99 €) (850 Mo) (anglais) (M) (4/5) - PEGI 3 (17 septembre 2020) (QGO optimisé)

Un jeu de course futuriste qui nous met au guidon d'hoverbikes super rapides. Avec pas moins d'une centaine de niveaux en solo, Void Racer: Extreme est aussi jouable en ligne contre trois adversaires. Le jeu est en anglais, n'est pas cross-buy ni compatible avec le cloud-saving.



VR Karts: Sprint (14,99 €) (940Mo) (VOSTFR) (C) (2,3/5) - PEGI 3 (21 mai 2019)

Le plus vieux, mais aussi le moins fun des jeux de course disponibles en VR.







Narration de célébrités (14,98 € -33 % 9,95 €) : Goliath : Playing with Reality + Spheres







Goliath : Playing with Reality (4,99 €) (932, 8 Mo) (anglais) (C) (4,3/5) - PEGI 12 (9 septembre 2021)

Grâce à une animation déroutante, GOLIATH : PLAYING WITH REALITY explore les limites de la réalité et une histoire vraie de ce que l'on appelle la "schizophrénie" et le pouvoir des communautés de joueurs. Echo (Tilda Swinton) vous guide à travers les nombreuses réalités de Goliath, un homme qui a passé des années isolé dans des institutions psychiatriques mais qui trouve un lien dans les jeux multijoueurs. En combinant des dialogues sincères, des images hypnotiques et des interactions symboliques, vous traverserez de multiples mondes pour découvrir l'histoire poignante de Goliath.



Spheres (9,99 €) (1,95 Go) (français) (C) (4,1/5) - PEGI 3 (12 novembre 2020) (QGO optimisé)

Découvrez les chants cachés du cosmos grâce à ce spectacle puissant et immersif qui fusionne l'art et la science. Grâce au suivi des mains et à l'interactivité de la lumière, rejoignez l'univers et donnez vie à la symphonie voilée du son et de la lumière.







Equilibre et sérénité (19,98 € -24 % 14,99 €) : Tsuro + Guided Tai Chi







Tsuro - Le Jeu du Sentier (9,99 €) (228 Mo) (français) (C) (4,7/5) - PEGI 3 (8 octobre 2020) (QGO optimisé)

Tsuro - Le Jeu du Sentier est un jeu de stratégie-réflexion. Il faut créer son chemin sans jamais qu'il nous sorte du plateau de jeu. Les sentiers des autres joueurs peuvent aussi nous mener dans la mauvaise direction et même hors du plateau ! Les sentiers se croisent et se rejoignent, et les choix que vous faites affectent tous les sentiers du plateau.



Guided Tai Chi (9,99 €) (1,95 Go) (anglais) (C) (3,7/5) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Rafraîchissez votre esprit, votre corps et votre âme avec plus de 200 exercices inspirés du tai-chi dans 20 cadres naturels magnifiques. Découvrez une vision moderne d'une pratique ancienne.







Défis comiques (24,98 € -31 % 17 €) : Kaartoffl + Shooty Skyes Overdrive







Kartoffl (14,99 €) (251,2 Mo) (anglais) (M) (4,9/5) - PEGI 7 (3 novembre 2022) (QGO optimisé)

Kartoffl est un jeu de puzzle VR ridiculement mignon mais stimulant. Les spuds sont en fuite - et ils ont besoin de votre aide ! Il n'y a aucun doute sur leur adorable gentillesse, mais leur intelligence est une autre affaire, car ils trébuchent négligemment vers leur disparition à moins que vous ne placiez les bons appareils sur leur chemin.

Shooty Skies Overdrive (9,99 €) (1,03 Go) (français) (C) (4,8/5) - PEGI 3 (2 juillet 2020) (QGO optimisé)

Plonge dans un univers purement arcade avec Shooty Skies Overdrive, un shooter en VR plein d'action pour Oculus Quest. Fraie-toi un chemin à travers des vagues d'ennemis générées de manière dynamique et vis une aventure incroyable, plein d'aliens et de mondes plus surprenants les uns que les autres.







Exploration spatiale (19,98 € -19 % 15,99 €) : Titans of Space Plus + Apollo 11 Quest







Titans of Space + (9,99 €) (1,12 Go) (français) (C) (4,8/5) - PEGI 3 (19 décembre 2019) (QGO optimisé)

C'est grand comment l'univers ? Pour le savoir, visitez ce Système solaire holographique miniature et aventurez-vous au-delà pour découvrir d'immenses étoiles connues. Attention, la visite guidée est en anglais



Apollo 11 (9,99 €) (1,91 Go) (anglais) (M) (3,9/5) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Apollo 11 est l'histoire du plus grand voyage jamais entrepris par l'humanité. Aujourd'hui, vous pouvez vivre cet événement historique à travers les yeux de ceux qui l'ont vécu. Grâce à un mélange d'archives audio et vidéo originales et de reconstitutions précises du vaisseau spatial et des lieux, le tout sur fond de musique inspirante, préparez-vous à vivre une expérience qui non seulement vous instruira, mais vous laissera une impression durable et un profond respect pour les hommes et les femmes qui ont travaillé sur le programme Apollo pendant l'âge d'or de la NASA.







Mystère et mysticisme (24,98 € -17,99 € 17,99 €) : Stones of Harlath + Eolia







Stones of Harlath (9,99 €) (535,6 Mo) (anglais) (M) (4,2/5) - PEGI 7 (3 juin 2021)

Naufragés sur la petite île d'Harlath, les joueurs s'aventureront sur une île mystérieuse et dans de nombreux donjons, affrontant des ennemis, résolvant des énigmes et découvrant finalement la nature de la malédiction qui pèse sur l'île.



Eolia (14,99 €) (4,01 Go) (anglais) (M) (4,2/5) - PEGI 7 (1 septembre 2022) (QGO optimisé)

EOLIA est un jeu d'aventure fantastique à un seul joueur dans la série primée Rhythm of the Universe. Voyagez dans les déserts d'Eolia en tant que Conga Dholak, un Modus déterminé à sauver la terre de la grande tempête.







Les jeux à l'unité :









Down The Rabbit Hole (19,99 € -30 % 13,99 €) (1,24 Go) (VOSTFR) (C) (4,8/5) - PEGI 7 (26 mars 2020) (QGO optimisé)

Down the Rabbit Hole est une aventure en réalité virtuelle qui fait office de prologue au conte classique de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Vous y découvrirez une jeune fille à la recherche de son animal de compagnie, Patches, égaré dans le Pays des Merveilles. Vous la guiderez dans un monde mystérieux à la recherche de son compagnon.



Chess Club (14,99 € -38 % 9,17 €) (583 Mo) (anglais) (cloud-saving) (optimisé par QGO) (C) - PEGI 7 (1er juillet 2021) (QGO optimisé)

Le plus grand jeu de stratégie de tous les temps arrive sur Quest. Choisissez un environnement époustouflant et défiez vos amis, l'IA ou l'un des millions de fans d'échecs dans le monde.



National Geographic Explore VR (9,99 € -20 % 7,99 €) (3,55 Go) (français) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Rendez-vous en Antarctique et au Pérou pour vivre deux aventures épiques. Naviguez en kayak autour des icebergs, escaladez une impressionnante barrière de glace, affrontez une terrible tempête de neige en quête d'une colonie perdue de manchots empereurs et visitez le Machu Picchu, en plongeant dans d'incroyables reconstructions numériques de l'ancienne citadelle inca. Graphiquement réussi, avec un gameplay varié, vous passerez un excellent moment avec cette application.



Virtuoso (19,99 € -35 % 12,99 €) (206 Mo) (anglais) (cross-buy) (C) - PEGI 3 (3 mars 2022)

Prenez un instrument et préparez-vous à jammer dans Virtuoso, votre propre scène musicale virtuelle ! Ce bac à sable musical VR permet à n'importe qui de jouer et d'interpréter de la musique de manière nouvelle et immersive. Explorez une gamme d'instruments uniques conçus pour la réalité virtuelle et partagez vos morceaux avec le monde !



Golf 5 eClub (29,99 € -38 % 18,46 €) (1,37 Go) (anglais) (C) - PEGI 3 (13 août 2021) (QGO optimisé)

Voici Golf 5 eClub, une expérience de golf véritablement immersive - swing réel, handicap réel et compétitions réelles partout dans le monde. Notez que le jeu est en anglais, mais c'est compréhensible pour qui fait du golf. Le jeu demande une « manette de type console » pour être joué, mais c'est une erreur et il fonctionne très bien (heureusement !) avec les Oculus Touch.



Ultrawings (14,99 € -38 % 9,17 €) (1,12 Go) (VOSTFR) (M) (4/5) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Un simulateur de vol simpliste, mais fun. Attention, les menus sont en français, les principales actions à faire illustrées par des dessins, mais certaines parties des dialogues ne sont pas sous-titrées.



