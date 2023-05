VR : les bons plans de la semaine sur les jeux autonomes et PCVR (15 au 21 mai 2023)

Meta Quest Store

Instincts de survie (74,97 € -47 % 39,66 €) : Drop Dead The Cabin + Mothergunship Forge + Phantom Covert Ops







Drop Dead : The Cabin (24,99 €) (2,05 Go) (français) (M) - PEGI 16 (16 février 2023) (QGO optimisé) (lire test)

Rejoindrez-vous la poignée de survivants ? Ramassez des ressources, fortifiez les défenses et repoussez des vagues de morts-vivants échappés d’une expérience de laboratoire maléfique. Nous nous attendons à ce que vous trépassiez pas mal de fois.



Mothergunship: Forge (19,99 €) (1,4 Go) (français) (C) - PEGI 7 (16 juin 2022)

MOTHERGUNSHIP : FORGE est un FPS roguelite VR frénétique dans lequel les joueurs fabriquent de puissantes armes de poing et luttent pour survivre - ou plutôt vaincre - le MOTHERGUNSHIP. Survivez aux sbires métalliques du MOTHERGUNSHIP et gagnez des pièces à ajouter à votre arme, en les ramassant et en les enclenchant facilement dans la VR.



Phantom: Covert Ops (29,99 €) (3,40 Go) (VOSTFR) (M) - PEGI 16 (25 juin 2020) (QGO optimisé) (lire test)

Vous êtes un Phantom, un redoutable soldat d'élite des forces spéciales qui ne dispose que d'une nuit pour éviter une guerre totale. Déployé dans une zone marécageuse hostile et lointaine à bord de votre kayak militaire, utilisez des armes pour neutraliser la menace ennemie.







Le coin des champions (49,97 € -39 % 29,99 €) : ForeVR Pool + Racket NX + Nock







ForeVR Pool (19,99 €) (anglais) (C) (4,1/5) - PEGI 3 (17 novembre 2022) (QGO optimisé)

ForeVR Pool apporte les halls de billard les plus classes du monde dans votre salon. Défiez vos proches et les pros à une partie de billard. Pas besoin de table ! Battez-vous contre 12 bots pour vous améliorer et défiez des challengeurs légendaires. Participez à une Partie rapide ou rejoignez un groupe multijoueur privé ! Vous jouez avec un ami ? Partagez votre casque avec le Tour à tour. Jouez le tout pour le tout et misez sur vos parties contre les autres joueurs.



Racket: Nx (19,99 €) (652 Mo) (anglais) (C) (cross-buy) (4,8/5) - PEGI 3 (18 juillet 2019) (QGO optimisé)

Un squash futuriste qui nous place sur une plateforme au centre d'un dôme où nous devons faire rouler notre balle sur des dalles lumineuses ornant ses parois pour les éteindre, et ce le plus vite possible pour marquer le plus de points. Plein de pièges et de complications sont au rendez-vous pour que le challenge soit intéressant. Très physique, très fun, ce jeu devient vite addictif en solo ou à plusieurs.



Nock : Bow + Arrow Soccer (9,99 €) (2,5 Go) (9,99 €) (français) (M) (4,6/5) - PEGI 3 (10 mars 2022) - Lire notre test

Comme un vrai sport, Nock est facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Les flèches de blocage vous permettent de créer des obstacles et vous pouvez même utiliser votre corps pour marquer un but ou faire un arrêt. Une balle qui se déplace rapidement peut vous mettre KO. Le matchmaking basé sur les compétences permet de garder chaque partie extrêmement serrée et compétitive. Les modes décontractés vous permettent de vous mesurer à des robots ou de jouer avec des amis dans des matchs personnalisés.







Aucune Merci (59,97 € -44 % 33,26 €) : Barbarian + Warhammer 40 000 : Battle Sister + Ironlights







Barbaria (19,99 €) (1,91 Go) (anglais) (M) (4,7/5) - PEGI 16 (9 février 2023) (QGO optimisé)

Utilisez vos poings, vos haches, vos épées, vos arcs, vos rochers et tout ce qui vous tombe sous la main pour dominer vos ennemis dans des combats intenses à la première personne. Sautez ensuite dans votre forme immortelle et regardez vos serviteurs poursuivre la bataille pendant que vous faites pleuvoir des météores depuis le ciel. Les combats systématiques, l'IA polyvalente des ennemis et les défenses créées par le joueur rendent chaque bataille unique.

Warhammer 40,000: Battle Sister (19,99 €) (4,15 Go) (VOSTFR) (C) (4,1/5) - PEGI 16 (8 décembre 2020) (QGO optimisé)

Rejoignez les Sisters of Battle impitoyables, les guerrières légendaires d'un lointain futur et plongez dans une histoire passionnante se déroulant dans l'univers incroyable de Warhammer 40,000.

IronLights (19,99 €) (667 Mo) (français) (C) (4,3/5) - PEGI 7 (9 avril 2020) (QGO optimisé)

Ironlights est un jeu de duels en VR qui met en scène des combats de mêlée où fluidité, maîtrise et bullet-time sont les maîtres mots. Un mode campagne permet de jouer en solo et le mode multijoueur permet d'affronter des joueurs du monde entier.







Tactiques d'équipe (34,98 € -35 % 22,49 €) : Acron + Keep Talking and Nobody Explodes







Acron : Attack of the Squirrels (19,99 €) (536,6 Mo) (anglais) (cross-buy) (cloud-saving) (C) (4,5/5) - PEGI 7 (29 août 2019) (QGO optimisé)

Les glands dorés sont attaqués ! C'est à vous et à vos amis de les protéger ou de les voler dans ce jeu de société multiplateforme de Resolution Games.



Keep Talking and Nobody Explodes (14,99 €) (176 Mo) (français) (C) (4,8/5) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Vous êtes seul dans une salle avec une bombe. Vos amis, les « Experts », ont le manuel nécessaire à son désamorçage. Mais il y a un hic : les Experts ne peuvent pas voir la bombe, donc tout le monde va devoir vous parler pour arriver à savoir quels sont les fils à couper







A toute allure (34,98 € -47 % 18,46 €) : Rush + Mini Motor Racing X







Rush (19,99 €) (1 Go) (anglais) (I) (4/5) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Plongez dans le monde plein d'adrénaline du vol en wingsuit avec RUSH. Dévalez les flancs des montagnes à des vitesses vertigineuses. Faufilez-vous dans les canyons, évitez les affleurements et dévalez les pentes abruptes dans votre course vers la ligne d'arrivée.



Mini Motor Racing X (14,99 €) (1,66 Go) (français) (C) (4,6/5) - PEGI 3 (14 mai 2020) (QGO optimisé)

Jeu de course avec des mini-voitures, Mini Motor Racing X emprunte le fun de Micromachines en y ajoutant la possibilité de conduire assis dans la voiture. De ruines reconquises par la nature aux brousses arides, en passant par des docks balayés par la pluie et des îles tropicales ensoleillées, les divers environnements des circuits sont tous très réussis.





Les jeux à l'unité :







Golf + (29,99 € -33 % 19,99 €) (4,23 Go) (anglais) (C) (4,7/5) - PEGI 3 (28 mai 2020) (QGO optimisé)

L'expérience de golf VR ultime et le jeu de golf VR exclusif du PGA TOUR. Rejoignez vos amis pour un parcours sur Pebble Beach, Pinehurst n°2, The Ocean Course at Kiawah Island et bien plus encore. Vous voulez quelque chose de plus décontracté ? Rendez-vous au Topgolf pour une soirée musicale et vidéoludique.

Drop Dead : The Cabin (24,99 € -20 % 19,99 €) (2,05 Go) (français) (M) - PEGI 16 (16 février 2023) (lire test) (QGO optimisé)

Rejoindrez-vous la poignée de survivants ? Ramassez des ressources, fortifiez les défenses et repoussez des vagues de morts-vivants échappés d’une expérience de laboratoire maléfique. Nous nous attendons à ce que vous trépassiez pas mal de fois.



Wander (9,99 € -30 % 6,99 €) (anglais) (C) (3,9/5) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Depuis le confort de votre salon, vous pouvez vous téléporter presque partout dans le monde - que vous souhaitiez traverser le London Bridge, flâner dans les jardins du Taj Mahal ou assister à l'énormité des grandes pyramides d'Égypte - une exploration illimitée vous attend.



Puzzling Places (14,99 € -40 % 8,99 €) (281,7 Mo) (français) (cloud-saving) (cross-buy) (hand tracking) (C) - PEGI 3 (2 septembre 2021) (QGO optimisé)

Puzzling Places apporte un puzzle 3D relaxant et sain à la VR. Rassemblez des miniatures hyperréalistes de beaux endroits du monde entier. Entrez dans le flux méditatif d'énigmes et profitez de chaque lieu qui prend vie avec ses paysages sonores uniques et immersifs au fur et à mesure que vous les complétez.



Tentacular (24,99 € -20 % 19,99 €) (2,3 Go) (français) (M) (4,2/5) - PEGI 7 (24 mars 2022) (lire test) (QGO optimisé)

Tentacular est un jeu de réflexion à moteur physique plein de bienveillance et d'humour, avec une jouabilité VR aussi immersive qu'inventive. Résolvez des énigmes en manipulant des outils très ludiques pour créer d'étranges appareils et des édifices spectaculaires, ou détruisez tout de vos gigantesques tentacules ! Surtout, vivez une aventure mignonne et amusante sur la découverte de vos origines et de votre place dans le monde.



The Exorcist : Legion VR (24,99 € -36 % 15,99 €) (1,91 Go) (anglai) (C) (4/5) - PEGI 12 (21 mai 2019)

Décrit comme l'une des expériences les plus troublantes disponibles en réalité virtuelle, The Exorcist : Legion propose CINQ histoires reliées entre elles et une variété d'entités démoniaques, d'outils d'exorcisme, d'artefacts cachés et de lieux atmosphériques. Plongez au cœur du surnaturel en apprenant le métier d'exorciste démoniaque et en découvrant des secrets qui vous mèneront vers une confrontation finale avec vos peurs les plus sombres et les plus cachées. Êtes-vous assez courageux ?

ForeVR Bowl (19,99 € -35 % 12,99 €) (1,59 Go) (français) (C) (4,2/5) - PEGI 12 (29 mai 2021) (QGO optimisé)

Choisissez parmi plus de six pistes à thème et éclatez-vous entre amis ou avec votre famille dans un jeu VR unique en son genre. Jouez en solo ou invitez votre clique à vous rejoindre dans un paysage immersif agrémenté d’une bande-son unique et de surprises décalées. Participez à des tournois amicaux ou hissez-vous au sommet du classement pour déverrouiller plus de 100 boules à collectionner, chacune avec son propre style de lancer.



Startenders : Intergalatic Bartending (14,99 € -20 % 11,99 €) (959 Mo) (C) (4,6/5) - PEGI 16 (17 mars 2022) (QGO optimisé)

Kidnappé, désorienté et un peu perdu, préparez-vous à être enrôlé dans l'Académie des barmans spatiaux. Votre objectif, apparemment, est de créer d'étranges boissons pour des clients tout aussi étranges en espérant que personne ne se rende compte que vous ne comprenez absolument pas ce qui se passe.



What the Bat ? (24,99 € -20 % 19,99 €) (419 Mo) (français) (C) (4,6/5) - PEGI 3 (17 novembre 2022) (QGO optimisé)

Un homme sage a dit un jour : si tes mains sont des battes, tu auras toujours l’impression d’être dans un jeu de baseball. Les créateurs de WHAT THE GOLF? nous proposent maintenant un jeu de réalité virtuelle loufoque sur la vie avec des battes de baseball en guise de mains. Naviguez plus de 100 niveaux où vous devrez frapper, cuisiner, tirer, éclater, peindre, faire des conserves, caresser et autres.



Knockout League (19,99 € -20 % 15,99 €) (1,02 Go) (anglais) (C) (3,8/5) - PEGI 12 (17 octobre 2019) (QGO optimisé)

Knockout League est un jeu de boxe solo de style arcade conçu pour la réalité virtuelle. Son gameplay intuitif implique des mouvements et des esquives avec votre corps et des mouvements de coups de poing qui vous permettent d'attaquer comme vous le souhaitez sans dépendre des boutons pour le gameplay principal. Entraînez-vous à l'aide de divers exercices de boxe pour affronter des personnages aux styles de combat et au gameplay différents afin de devenir le champion de la Knockout League !



Primal Hunt (29,99 € -33 % 19,99 €) (1,89 Go) (français) (M) (4,2/5) - PEGI 16 (19 janvier 2023)

Vous êtes invité à la plus grande chasse de l'histoire ! Voyagez à travers les biomes préhistoriques, traquez et affrontez les créatures les plus dangereuses qui aient jamais foulé la terre, les DINOSAURES. Affrontez la férocité d'une meute de Raptors, la force et la puissance d'un Triceratops de 8 tonnes ou la terreur d'un Tyrannosaurus Rex de 30 pieds.



Noun Town Language Learning (14,99 € -38 % 9,17 €) (2,30 Go) (français) (C) (4/5) - PEGI 3 (1 décembre 2022) (QGO optimisé)

Noun Town est le logiciel d'apprentissage des langues le plus avancé au monde. Il utilise un gameplay immersif pour éliminer les difficultés liées à l'apprentissage d'une nouvelle langue.



Elven Assassin (19,99 € -30 % 13,99 €) (anglais) (cloud-saving) (C) (4/5) - PEGI 12 (5 septembre 2019) (QGO optimisé)

Vous êtes un assassin elfique et il faudra tuer des centaines d'ennemis qui veulent entrer dans la ville et la détruire. C'est un tower defense qui peut se jouer en solo ou en multi.



Audio Trip (19,99 € -35 % 12,99 €) (1,4 Go) (anglais) (C) (cross-buy) (4,6/5) - PEGI 3 (7 mai 2020) (QGO optimisé)

Audio Trip est un jeu de danse en VR où vous attrapez des pierres précieuses, chevauchez des rubans, écrasez des tambours et évitez des barrières en dansant dans des environnements surréalistes spécialement conçus pour chaque chanson.



Tribe XR: DJ in VR (29,99 € -38 % 18,46 €) (530 Mo) (anglais) (C) (4,5/5) - PEGI 3 (19 septembre 2019) (QGO optimisé)

Devenez DJ VR et mixez vos morceaux dans Tribe XR. Ce jeu propose des abonnements payants, mais peut être utilisé sans en prendre un.



Windlands 2 (24,99 € -20 % 19,99 €) (3,53 Go) (anglais) (I) (4,6/5) - PEGI 7 (2 février 2023) (QGO optimisé)

Retournez dans le monde de Windlands, seul ou avec vos amis. Équipé de grappins et d'un arc, parcourez les ruines d'un monde déchu. Préparez-vous pour un voyage captivant, dans lequel vous devrez vous mesurer à de gigantesques titans et sauver le monde d'un danger millénaire.



Little Cities (19,99 € -30 % 13,99 €) (677 Mo) (français) (C) (4,5/5) - PEGI 3 (12 mai 2022) (QGO optimisé)

Enfilez votre casque et échappez-vous dans le monde plein de charme de Little Cities, un simulateur VR de création de ville. Donnez vie à votre propre petite ville. Observez l'afflux de nouveaux résidents tandis que votre île passe d'un village modeste à une métropole agitée. Gérez l'agencement, planifiez stratégiquement les infrastructures et construisez la ville idéale pour vos citoyens.



Affected: The Manor (9,99 € -20 % 7,99 €) (1,25 Go) (français) (I) (4/5) - PEGI 16 (12 décembre 2019)(QGO optimisé)

Grâce à des contrôles simples et sans besoin de résoudre d'énigmes ni trouver de clés, Affecté : le manoir est une expérience terrifiante jalonnée des hurlements des novices et des joueurs expérimentés. Deux itinéraires au choix et des fins alternatives, autant de raisons pour retourner au manoir encore et encore... si vous aimez vraiment souffrir.



Guided Meditation VR (14,99 € -20 % 11,99 €) (8,2 Go) (anglais) (C) (3,6/5) - PEGI 3 (21 octobre 2021) (QGO optimisé)

La méditation rendue simple & visuelle. Ramenez la paix, la joie et le calme dans votre vie quotidienne avec Guided Meditation VR. Revue de fond en comble pour l'Oculus Quest. Laissez les soucis de votre vie de côté pour revenir plus calme et plus fort(e). Apprenez d'anciennes pratiques de méditation tout en étant à la pointe de la technologie.



Cubism (9,99 € -30 % 6,99 €) (195,1 Mo) (anglais) (C) (4,9/5) - PEGI 3 (17 septembre 2020) (QGO optimisé)

Défiez votre esprit dans Cubism, un jeu de puzzle d'une simplicité trompeuse où vous assemblez des formes de plus en plus complexes à partir de blocs colorés. À noter, trente nouveaux niveaux ont été ajoutés via une mise à jour gratuite.



A Fisherman's Tale (14,99 € -33 % 9,99 €) (français) (C) (4,7/5) - PEGI 7 (27 novembre 2019) (QGO optimisé)

Incarnez Bob, une marionnette de pêcheur, qui vit seul dans une petite cabane en toute insouciance. Après avoir entendu un avis de tempête, vous devez monter en haut du phare et activer la lumière ! Mais en quittant votre cabane avec l'aide de mystérieux acolytes, vous vous rendez compte que ce qui vous attend dehors n'est pas du tout ce que vous croyiez...



Per Aspera VR (24,99 € -20 % 19,99 €) (958,2 Mo) (français) (C) (4,6/5) - PEGI 12 (9 février 2023)

Per Aspera VR est une simulation planétaire combinant science-fiction pure et dure et construction de base, en les étendant à l'échelle d'une planète. Endossez le rôle d'AMI, une conscience artificielle ayant reçu pour directive principale de terraformer Mars afin que l'humanité puisse la coloniser.



Rezzil Player (9,99 € -20 % 7,99 €) (1,18 Go) (anglais) (C) (4/5) - PEGI 3 (10 août 2021)

Rezzil Player 22 est une collection toujours croissante de jeux d’entraînement conçus par les athlètes, qui amélioreront votre condition physique et vos temps de réaction dans un large éventail de sports.



Arcade Legend (24,99 € -28 % 17,99 €) (846,1 Mo) (anglais) (C) (4,1/5) - PEGI 3 (8 décembre 2022

L'expérience authentique d'une salle d'arcade dans le monde virtuel ! Construisez et gérez votre propre salle d'arcade, jouez à des jeux d'arcade sous licence officielle avec vos amis et gagnez des tickets, des prix et bien plus encore en développant votre activité et en révélant les secrets de ce vieux bâtiment mystérieux.



Sweet Surrender (24,99 € -28 % 17,99 €) (544 Mo) (français) (C) - (QGO optimisé) - PEGI 12 (30 septembre 2021) (QGO optimisé)

Sweet Surrender, des créateurs de Late For Work and GrowRilla, est un jeu de tir roguelike se déroulant dans une mégatour dystopique où il faut arriver en permanence à s'adapter pour survivre. Chassé par des machines assez infernales, il faut arriver à se frayer un chemin vers le sommet au travers de niveaux générés de façon procédurale. Notre arsenal est composé d'armes de poing, d'armes de mêlée et d'explosifs, le tout pouvant recevoir de nombreuses améliorations.



Path of the Warrior (19,99 € -35 % 12,99 €) (1,68 Go) (anglais + menus FR) (C) (4,2) - PEGI 7 (13 décembre 2019) (QGO optimisé)

Imaginez un Street of Rage à la première personne et vous aurez ce jeu qui nous plonge dans la peau de celui qui va remettre de l'ordre dans la ville. Suprenant au premier abord, cette production est un pur hommage aux jeux de bastons rétro et l'adaptation du gameplay à la réalité virtuelle est excellente. Il faut un peu de place pour éviter de casser quelque chose, mais si vous êtes fans du genre, laissez-vous tenter !



Gun Jam VR (14,99 € -20 % 11,99 €) (1,68 Go) (anglais) (M) (4,2/5) - PEGI 12 (16 février 2023)

GUN JAM est un FPS rythmé dans lequel le joueur doit tirer en rythme pour survivre. Il propose une mécanique de tir unique basée sur le rythme et des combats synchronisés avec la bande-son originale dans un monde vibrant. Préparez-vous à anéantir vos ennemis tout en tirant en rythme.



Interkosmos 2000 (19,99 € -54 % 9,17 €) (1,9 Go) (VOSTFR) (C) (4,1/5) - PEGI 3 (1 septembre 2022) (QGO optimisé)

Allez dans l'espace. Sauvez le futur. Essayez de ne pas mourir. Bienvenue (à nouveau) dans le monde d'Interkosmos pour une aventure encore plus sauvage, plus étrange et plus merveilleuse. Vivez l'exaltation intense des vols spatiaux. Explorez le décor intérieur impressionnant d'une capsule spatiale réaliste.