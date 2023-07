VR : les bons plans jeux de la semaine (17 au 23 juillet 2023)

Cette semaine, quelques promotions parsèment les magasins de Meta et de PlayStation !

The Exorcist: Legion VR (24,99 € -32 % 16,99 €) (anglais) ( cross-buy ) (cross save) (4/5) - PEGI 12 (21 mai 2019) ( QGO optimisé ) The Exorcist: Legion VR offre cinq histoires uniques et présente une variété d'entités démoniaques, d'outils d'exorcisme, d'artefacts cachés et de lieux atmosphériques assez conséquente. Plongez au cœur du surnaturel en apprenant le métier de l'exorcisme démoniaque et découvrez des secrets qui vous mèneront vers une confrontation finale avec vos peurs les plus sombres et les plus cachées ForeVR Bowl (19,99 € -30 % 13,99 €) (1,59 Go) (français) (C) (4,2/5) - PEGI 12 (29 mai 2021) ( QGO optimisé ) Choisissez parmi plus de six pistes à thème et éclatez-vous entre amis ou avec votre famille dans un jeu VR unique en son genre. Jouez en solo ou invitez votre clique à vous rejoindre dans un paysage immersif agrémenté d’une bande-son unique et de surprises décalées. Participez à des tournois amicaux ou hissez-vous au sommet du classement pour déverrouiller plus de 100 boules à collectionner, chacune avec son propre style de lancer. Gambit! (19,99 € -20 % 15,99 €) (4,01 Go) (français) (M) (4/5) - PEGI 18 (6 avril 2023) ( QGO optimisé ) Le monde est sur le point de s'écrouler et vous pouvez lui donner le coup de grâce. Dévaliser un train, faire des c***, rentrer dans une aventure pleine de punch, exploser les rues, être recherché. Rejoignez Frank, Cody, Udo et Kevin, quatre marginaux prêts à s'enrichir ou à tuer tous ceux qui essaient de le faire. Wooorld (14,99 € -38 % 9,17 €) (597 Mo) (anglais) (C) (3,6/5) - PEGI APR (25 octobre 2022) ( QGO optimisé ) Soyez partout dans le monde avec n'importe qui, instantanément ! Partagez l'émerveillement de l'exploration de la planète avec vos amis. Visitez des centaines de villes, de sites architecturaux, de merveilles naturelles et de lieux de vacances dans des détails 3D incroyables. Participez à une expérience sociale unique, exprimez-vous grâce au chat vocal et aux avatars 3D avec suivi du visage et du corps, jouez et utilisez des outils créatifs. Void Racer (9,99 € -30 % 6,99 €) (850 Mo) (anglais) (M) (4/5) - PEGI 3 (17 septembre 2020) ( QGO optimisé ) Un jeu de course futuriste qui nous met au guidon d'hoverbikes super rapides. Avec pas moins d'une centaine de niveaux en solo, Void Racer: Extreme est aussi jouable en ligne contre trois adversaires. Le jeu est en anglais, n'est pas cross-buy ni compatible avec le cloud-saving. Ven VR Adventure (19,99 € -30 % 13,99 €) 7,8 Go) (français) (C) ( TEST ) - PEGI 3 (12 août 2021) ( QGO optimisé ) Ven VR Adventure un jeu de plateforme conçu pour la réalité virtuelle. Nous y incarnons un genre de renard aztèque sur la planète Runnies en proie aux envahisseurs, dont le bien nommé Bruce Nelson, cherche à tout prix à s’approprier l’énergie pour devenir immortel. DYSCHRONIA : Chronos Alternate (19,99 € -30 % 13,99) (français) (C) (4,7/5) - PEGI 12 (22 septembre 2022) ( QGO optimisé ) Vous êtes le Superviseur spécial Hal Scion. Vous possédez le pouvoir de « réécrire par-dessus le passé ». Votre mission : résoudre une affaire de meurtre qui n’aurait jamais dû éclater. À vous de percer tous les secrets de ce crime en tentant de rester en vie face aux dangers qui se présentent à vous !

Combat & Conquer (49,98 € -47 % 24,99 €) : Journey of the Gods + Ironlights Journey of the Gods (29,99 €) (176 Mo) (VOSTFR) (M) (4,8/5) - PEGI 16 (21 mai 2019) ( QGO optimisé ) Véritable menace pour les habitants de la contrée, la lune du chaos approche. À vous de dompter la puissance des dieux lors de votre lutte contre les ténèbres envahissantes. IronLights (19,99 €) ( 667 Mo) (français) (C) (4,3/5) - PEGI 7 (9 avril 2020) ( QGO optimisé ) Ironlights est un jeu de duels en VR qui met en scène des combats de mêlée où fluidité, maîtrise et bullet-time sont les maîtres mots. Un mode campagne permet de jouer en solo et le mode multijoueur permet d'affronter des joueurs du monde entier. Soirée peinture (39,98 € -37 % 24,99 €) : Painting VR + Vermillion Painting VR (19,99 €) (462 Mo) (anglais) (C) (4,2/5) - PEGI 3 (14 avril 2022) ( QGO optimisé ) Peindre en réalité virtuelle est facile : mélangez vos couleurs, trempez votre pinceau et commencez à peindre. Faites une pause dans le stress de la vie quotidienne avec cet incontournable atelier de peintre virtuel. Même si vous pensez que vous n'êtes pas une personne créative, Painting VR pourrait bien vous prouver le contraire. Laissez-vous surprendre par ce que vous pouvez créer dans cette expérience pratique avec des réserves illimitées de peinture, des toiles et tous les outils dont vous avez besoin. Vermillion (19,99 €) (752 Mo) (anglais) (C) - PEGI 3 (24 mars 2022) ( QGO optimisé ) Vermillion apporte toute la joie des sensations de la peinture à l'huile dans le monde numérique. Avec la même facilité que la vraie vie, Vermillion est accessible aussi bien aux novices absolus qu'aux artistes (numériques) chevronnés. Mélangez des couleurs sur la palette, et lancez-vous dans la création de votre premier (ou prochain) chef-d'œuvre avec la large gamme de pinceaux uniques.

Resident Evil Village (39,99 € -50 % 19,99 €) (8,97 Go) (français) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 18 (22 février 2023)

Quelques années après les évènements effroyables de Resident Evil 7: Biohazard, le jeu encensé par la critique, Ethan Winters et son épouse Mia coulent des jours heureux dans un petit village, loin de leurs anciens cauchemars, loin de se douter que la tragédie guette à nouveau.



Resident Evil Village Gold Edition (49,99 € -40 % 29,99 €) - DLC non porté en VR



Job Simulator (19,99 € -25 % 14,99 €) (1,93 Go) (VOSTFR) (roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Dans un monde où les emplois sont maintenant tous occupés par des robots, le Job Simulator vous permet de vous mettre dans la peau d'un de ces joyeux travailleurs d'autrefois. Les joueurs peuvent revivre l'expérience si valorisante du boulot, avec ses hauts et ses bas, en se mettant dans la peau d'un chef cuisinier, d'un travailleur de bureau, d'un marchand, et plus encore.



Vacation Simulator (29,99 € -25 % 23,99 €) (3,92 Go) (VOSTFR) (roomscale) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Bienvenue au Vacation Simulator, un ersatz de VACANCES inspiré par de vrais humains QUI SE LA COULENT DOUCE et programmé par les robots démiurges du Job Simulator, en boulons et en servomoteurs. Redistribuez votre bande passante pour un décollage immédiat vers un monde de relaxation et adonnez-vous au plaisir des vagues, des chamallows grillés, des batailles de boules de neige et des avalanches de selfies !

Pistol Whip (29,99 € -20 % 23,99 €) (1,98 Go) (anglais) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Ce héros décoiffe... et pas qu’un peu ! Jeu d’action rythmique sublimé par son moteur physique, Pistol Whip est un mélange explosif de gunplay aux inspirations délicieusement cinématographiques et aux rythmes qui arrachent. Atomisez, détruisez et esquivez tous azimuts pour vous frayer un chemin in extremis à travers des scènes à l’atmosphère enfiévrée, enchaîner des rythmes dévastateurs lors d’un ballet de balles bestial et vous hisser au top des classements. Quand fou de la gâchette rime avec furie symphonique.



Drums Rock (19,99 € -30 % 13,99 €) (1,39 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Jouez de la batterie comme un héros du rock, et survivez en enfer en luttant contre les démons et leur Boss ! Du vrai rock ! Hard rock, heavy metal, Nu metal, entre autres. Une grande variété de rock, avec des musiques originales ou des groupes à succès ! Des graphismes stylés et fous, avec un niveau de finition brutale. Véritable Jeu de Batterie ! Une batterie que vous devrez jouer et que vous pourrez personnaliser !



Cosmonious High (29,99 € -25 % 22,49 €) (29,99 €) (852 Mo) (anglais) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Bienvenue à Cosmonious High, un lycée extraterrestre qui ne connaît absolument aucun dysfonctionnement ! Après avoir débarqué en catastrophe lors d'une première journée mémorable, vous débloquerez des pouvoirs, explorerez les couloirs et trouverez la source des dysfonctionnements afin de sauver l'école du chaos cosmique.



Cities VR - Enhanced Edition (29,99 € -35 % 19,49 €) (3,74 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Devenez maire de votre ville dans Cities: VR, le jeu de construction et de gestion ultime. Gérez les quartiers, les bâtiments, le trafic, l'économie, les services d'urgence, et plus encore. Plongez dans l'univers du célèbre jeu de construction Cities: Skylines.



Unplugged : Air Guitar (24,99 € -60 % 9,99 €) (2,1 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Unplugged est un jeu musical VR qui vous permet de jouer en air guitar les chansons les plus cool de groupes de rock célèbres comme The Offspring, Weezer et Ozzy Osbourne, juste avec les mains. Devenez une légende du rock grâce à votre mentor, Satchel, le leader de Steel Panther.



Tetris Effect: Connected (39,99 € -25 % 29,99 €) (3,31 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo, multi) (cross-play) - PEGI 3 (22 février 2023)

Tetris Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l'avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant - une réinvention addictive, unique et d'une beauté à couper le souffle d'un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines. La musique, les décors, les sons, les effets spéciaux - tout, jusqu’aux pièces de Tetris elles-mêmes, pulse, danse, étincèle et explose en parfaite harmonie avec votre façon de jouer. Avec plus de 30 niveaux et plus de 10 modes de jeu, découvrez une expérience que vous voudrez revivre encore et encore.



Rez Infinite (29,99 € -25 % 22,49 €) (814 Mo) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 7 (22 février 2023)

Préparez-vous pour la version ultime de Rez, un voyage palpitant et plein d'action composé d'images, de sons et de tirs. Plongez dans une synesthésie à 360 degrés tandis que vous vous frayez un chemin parmi les vagues d'ennemis et d'énormes boss qui se métamorphosent. Chacun de vos gestes déclenche des couleurs et des sons qui se synchronisent et fusionnent au rythme de la bande-son techno légendaire de Rez.



After the Fall Deluxe Edition (39,99 € -50 % 19,99 €) (28,66 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (multi) (cross-play) - PEGI 18 (22 février 2023)

Bienvenue dans « The Line »... Des décennies se sont écoulées depuis que l'apocalypse a transformé le Los Angeles des années 1980 en une friche enneigée, envahie par des morts-vivants mutants. Commençant dans un camp souterrain avec jusqu'à 32 autres joueurs survivants, vous prenez les armes en tant que nouveau Harvest Runner. Votre mission ? Aventurez-vous au-dessus du sol pour étendre la portée de The Line dans la ville et permettre à l'humanité de survivre un jour de plus.



Before your Eyes (14,99 € -20 % 11,99 €) (1,24 Go) (VOSTFR) (assis) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 3 (10 mars 2023)

Cap sur une aventure narrative à la première personne, dont vous faites évoluer l'histoire – et la destination – en clignant des yeux dans le monde réel. Cette expérience unique vous plongera dans un monde de souvenirs, à la fois heureux et déchirants, tandis que votre vie défilera devant vos yeux. Before Your Eyes est une aventure narrative à la première personne qui raconte l'histoire d'une âme dans l'au-delà en utilisant une forme d'interaction inédite et innovante, le clignement de vos yeux.



Cave Digger VR (9,99 € -60 % 3,99 €) (anglais) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (1 juin 2023)

Cave Digger se déroule dans une petite ville d'un univers Western alternatif. Préparez-vous avec de bizarres outils et plongez dans de nouvelles aventures. Trouvez les veines riches qui n'attendent que les meilleurs mineurs. Retournez à la surface pour vous enrichir!



Cave Digger 2: Dig Harder (24,99 € -50 % 12,49 €) (2,49 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) (cross-play) - PEGI 16 (22 février 2023)

Cave Digger 2 : Dig Harder est un jeu d'aventure en VR à 1 à 4 joueurs se déroulant dans un monde dieselpunk western alternatif. Le joueur est un prospecteur qui commence son aventure dans un camp, apparemment abandonné, dans le but d'extraire des objets de valeur des grottes, de les échanger contre de nouveaux outils, des améliorations et des lieux afin de faire progresser son exploration des frontières. Pour dévoiler les secrets de la Vallée (zone de jeu), le joueur suit le fil d'Ariane laissé par un ancien explorateur connu uniquement sous le nom de Clayton.



Altair Breaker (28,49 € -30 % 19,94 €) (4,1 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (multi) (cross-play) - PEGI 12 (22 février 2023)

Situé sur l’île flottante de Vastus Isle, autrefois un atelier de magie maintenant en ruines et exploité pour mener des expériences d’IA. Participez à des batailles pour repousser l’armée de LAWS (Lethal Autonomous Weapons Systems) qui errent et aidez Stella, l’IA humanoïde laissée en charge d’ALTAIR, à maintenir la paix.



Seeker: My Shadow (29,99 € -50 % 14,99 €) (300,7 Mo) (VOSTFR) (assis, debout, Roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo, multi asymétrique) - PEGI 3 (17 mars 2023)

Seeker: My Shadow se déroule dans un environnement VR envoûtant, avec un récit fascinant et une histoire passionnante que les joueurs de tous âges peuvent découvrir et apprécier. Vous incarnez un géant de la taille d'une montagne, Spirit, et votre but est de guider et d'aider un petit, mais courageux Seeker nommé « Kippo » dans toute une série de niveaux de casse-têtes casual dans un univers serein et créatif.



Humanity (29,99 € -20 % 23,99 €) (10,34 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) (pas de reprojection) - PEGI 7 (16 mai 2023)

Mélange unique de casse-tête, de jeu de plateforme et d'action, HUMANITY met le destin de toute l'humanité entre vos mains. Enfin, entre vos pattes. On vous a dit que vous étiez un chien ? Vous incarnez un Shiba Inu chargé de guider une immense foule en mouvement et de lui ordonner de sauter, tourner, pousser, flotter et escalader, afin de gagner le salut.



Puzzling Places (DLC) :

Mensuel (4,99 € -30 % 3,49 €) : Trucks of Pakistan



Puzzle jour-nuit Bathala (1,99 € -30 % 1,39 €) : Monastery of Batalha



Derrière de hauts murs (5,99 € -30 % 4,19 €) : Behind High Walls



Variété Volume 2 (5,99 € -30 % 4,19 €) : 4 puzzles supplémentaires





Les réductions pour tous mais plus intéressantes pour les abonnés Ps+ :





Economisez 5% de plus sur le prix indiqué si vous êtes PS+ :





Moss & Moss : Book II Bundle (38,99 € -30 % 27,29 €): Moss 1 & 2





Moss (23,99 € -30 % 16,79 €) (4,98 Go) (français) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 7 (22 février 2023)

Moss est un jeu d'action-aventure et de réflexion à un joueur, une nouvelle licence de Polyarc créée pour la réalité virtuelle (VR). Moss propose tous les éléments des meilleurs jeux : des personnages attachants, des combats captivants et une exploration fascinante. Sans oublier, les incroyables possibilités offertes par la réalité virtuelle.



Moss: Livre II (26,99 €) (8,61 Go) (français) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 7 (22 février 2023)

Quill est de retour, et elle est pourchassée. Ceux qui souhaitent défaire ce monde veulent désespérément la Relique qu'elle détient, et rien ne les empêchera de la lui arracher. Mais la jeune héroïne a son propre plan, qui pourrait mettre fin au règne impitoyable des Arcans et restaurer la paix dans Moss. Pour avoir une chance, Quill a besoin d'un acolyte, et nous espérons que vous accepterez cette mission.





Economisez 10 % de plus sur le prix indiqué si vous êtes PS+ :





Zombieland : Headshot Fever Reloaded (24,99 € -20 % 19,99 €) (6,27 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Rejoignez l'équipe de Zombieland et affrontez des hordes de zombies dans une course contre la montre. Les combos Headshot ralentissent le temps, ce qui signifie que le tireur le plus précis est le plus rapide. Défiez les classements avec compétence, rapidité et précision.



Brain Beats (14,49 € -20 % 11,59 €) (français) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (18 mai 2023)

Brain Beats est un jeu de musique en VR basé sur le rythme et conçu par une équipe de professionnels du bien-être psychophysique. Soulagez votre stress avec un gameplay passionnant et captivant et combinez des exercices physiques synchronisés avec de la musique dans 3 modes différents.