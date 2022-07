Ys VIII: Lacrimosa of DANA tient enfin sa date de sortie sur PS5, un trailer pour le scénario partagé

Aussi étonnant que cela puisse paraître puisqu'il suffit de lancer une copie physique ou numérique PS4 du jeu sur PS5 pour en profiter, NIS America et Falcom ont annoncé au printemps l'arrivée d'Ys VIII: Lacrimosa of DANA sur la plus récente console de Sony. Cette version native bénéficiera même d'éditions Limitée et Deluxe pour bien faire les choses. Il ne manquait qu'un détail jusqu'à aujourd'hui : sa date de sortie.

C'est au détour d'une nouvelle bande-annonce présentant à nouveau son scénario que nous commençons à bien connaître depuis 2016 que nous apprenons donc qu'Ys VIII: Lacrimosa of DANA sortira le 18 novembre prochain sur PS5. La période de fin d'année étant toujours aussi chargée, un tel choix laisse tout de même perplexe... Quoi qu'il en soit, voici un synopsis si jamais vous n'avez toujours pas eu l'occasion d'y jouer :

Quand Adol se réveille à la suite d'un naufrage sur une île maudite, lui et les autres survivants décident de s'unir pour construire un village et ainsi trouver un moyen de retourner sur la terre ferme. Cependant, Adol commence à rêver d'une mystérieuse jeune fille aux cheveux bleus... Qui est-elle et quels sont les secrets qu'elle détient ?

Pour rappel, en plus des voix japonaises, l'ensemble du texte sera traduit en français. En revanche, le jeu commence à bien accuser son âge visuellement.

Vous pouvez précommander une copie physique de l'édition Deluxe sur Amazon au prix de 39,99 €.