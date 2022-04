Ys VIII: Lacrimosa of DANA, une version PS5 annoncée en vidéo avec des éditions Limitée et Deluxe

Depuis 2016, les joueurs possédant une PSVita peuvent profiter d'Ys VIII: Lacrimosa of DANA, un Action-RPG développé par Falcom et mettant toujours en scène Adol Christin. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, avec des portages sur PS4, PC (Steam), Switch et même Stadia, sans parler de sa suite non directe Ys IX: Monstrum Nox. Quand bien même la nouvelle console de Sony est rétrocompatible et peut parfaitement faire tourner le jeu, NIS America nous a surpris hier lors de la New Game+ Expo 2022 en annonçant une version PS5 d'Ys VIII: Lacrimosa of DANA.

Concrètement, cette version inclura tout le contenu téléchargeable cosmétique sorti sur PS4 et PSVita, mais n'attendez rien de plus. Sa sortie est pour le moment vaguement fixée à l'automne 2022, sans plus de précision, avec une édition Limitée disponible sur la boutique en ligne de l'éditeur incluant ce qui suit et dont les précommandes débuteront dans la journée. En Amérique du Nord, où elle sera aussi vendue, elle coûte 99,99 $.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA sur PS5.

CD « Seiren Songs ».

Poster en tissu Adol et Dana (61 x 43 cm).

Serre-livres en acrylique.

Artbook à couverture souple « Art Collection ».

Livre à couverture rigide « Le journal d'Adol Christin ».

Steelbook.

Boîte collector.

Une édition Deluxe sera également commercialisée avec le jeu, un mini artbook et un CD incluant quelques pistes de l'OST.

Vous pouvez précommander Ys VIII: Lacrimosa of DANA sur PS5 par le biais d'Amazon au prix de 33,33 €. De nombreux visuels sont disponibles en page suivante.

Lire aussi : Ys VIII: Lacrimosa of Dana, un mode coopératif expérimental ajouté à la version PC, une heure de gameplay partagée pour le découvrir