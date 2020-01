Ys VIII: Lacrimosa of Dana, un mode coopératif expérimental ajouté à la version PC, une heure de gameplay partagée pour le découvrir

Nous pourrons (re)découvrir Ys: Memories of Celceta au printemps prochain grâce au portage PS4 et PC réalisé par XSEED Games, mais c'est bien le dernier épisode en date (du moins en Occident) qui a refait parler de lui cette nuit à la PAX South 2020 du côté de NIS America, Ys VIII: Lacrimosa of Dana.

En effet, l'éditeur a publié un nouveau patch destiné uniquement à la version PC et dont vous pouvez lire le changelog complet en anglais ici. Ce dernier ajoute un mode coopératif expérimental développé en collaboration avec PH3 Games, en plus d'améliorer les graphismes, l'interface ou encore les performances globales du jeu de rôle et d'action. Concrètement, deux joueurs peuvent désormais s'amuser sur le même écran en local à condition qu'il y ait au moins deux membres dans l'équipe, cela va de soi. Et contrairement au mode de jeu classique où nos coéquipiers contrôlés par l'IA sont « cheatés » dans le sens où ils ne prennent que la moitié des dégâts, ici, le 2e joueur est soumis aux mêmes contraintes le J1, avec les points de SP partagés.

Si vous avez envie de voir ce que cela donne en pleine action, un livestream a eu lieu et sa rediffusion est disponible ci-dessus, pour une bonne heure de gameplay. Ys VIII: Lacrimosa of Dana est d'ailleurs vendu à moitié prix durant les prochains jours sur Steam.