Zombie Army VR : une grosse mise à jour lancée et elle est gratuite

Rebellion et Xtended Realities ont lancé en mai dernier Zombie Army VR, une version en réalité virtuelle de la franchise de jeux de tir à la première personne contre des nazis morts-vivants. Un titre plutôt correct, avec une moyenne de 68/100 sur Metacritic, qui accueille cette semaine une grosse mise à jour majeure et gratuite.

Une Hode de zombies nazis en VR





La mise à jour de Zombie Army VR rajoute le mode Horde, permettant aux joueurs de faire face à des vagues interminables de zombies nazis, de plus en plus puissants. Un mode aussi bien jouable en solo qu'en coopération à deux joueurs et qui nous emmène sur différentes cartes. Des lieux à découvrir dans la nouvelle bande-annonce de gameplay plus bas. Au passage, les développeurs ont rajouté les skins Black Ice et Toxic Hazard dans le FPS.

Sur quels casques jouer à Zombie Army VR ?





Zombie Army VR est disponible sur PlayStation VR 2 (PS5), SteamVR et les Meta Quest 2, 3, 3S et Pro. Vous pouvez acheter le Meta Quest 3S 128 Go à 329,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.