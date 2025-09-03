Zombie Army VR : une grosse mise à jour lancée et elle est gratuite

Zombie Army VR : une grosse mise à jour lancée et elle est gratuitepar Amaury M.
Le FPS avec des morts-vivants nazis accueille un mode additionnel, jouable en solo comme en coopération.
Rebellion et Xtended Realities ont lancé en mai dernier Zombie Army VR, une version en réalité virtuelle de la franchise de jeux de tir à la première personne contre des nazis morts-vivants. Un titre plutôt correct, avec une moyenne de 68/100 sur Metacritic, qui accueille cette semaine une grosse mise à jour majeure et gratuite.
Une Hode de zombies nazis en VR
La mise à jour de Zombie Army VR rajoute le mode Horde, permettant aux joueurs de faire face à des vagues interminables de zombies nazis, de plus en plus puissants. Un mode aussi bien jouable en solo qu'en coopération à deux joueurs et qui nous emmène sur différentes cartes. Des lieux à découvrir dans la nouvelle bande-annonce de gameplay plus bas. Au passage, les développeurs ont rajouté les skins Black Ice et Toxic Hazard dans le FPS.
Sur quels casques jouer à Zombie Army VR ?
Zombie Army VR est disponible sur PlayStation VR 2 (PS5), SteamVR et les Meta Quest 2, 3, 3S et Pro. Vous pouvez acheter le Meta Quest 3S 128 Go à 329,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.
