Zone of the Enders : Konami redépose la marque de la licence avec des mechas

Dans quelques jours aura lieu le Tokyo Game Show 2020 Online, une version en ligne du célèbre TGS japonais qui devrait être l'occasion pour de nombreux studios nippons de dévoiler leurs prochains jeux. Et il se pourrait que la franchise Zone of the Enders refasse parler d'elle à cette occasion.

Konami vient en effet de redéposer la marque Zone of the Enders au Japon et en Europe, et le dépôt concerne bien des jeux vidéo. La franchise est au point mort depuis 2003 avec Zone of the Enders: The 2nd Runner sur PS2, même si le titre était ressorti en 2012 dans une Zone of the Enders HD Collection avec les deux premiers opus, et surtout, il a eu droit à un remake en 2018 avec Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars.

Les fans de mechas veulent de la nouveauté, et il se pourrait donc bien que Konami soit enfin apte à leur en proposer. Pour rappel, le TGS 2020 Online aura lieu du 23 au 27 septembre prochain