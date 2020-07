TEST du Razer Blade 15 : une belle bête encore un peu indisciplinée

PC passe-partout





Dans la catégorie vrai laptop gamer, le Blade 15 de Razer se pose là avec une alliance performance/écran qui fait plaisir à voir sur le papier. Dans la pratique ce n’est évidemment pas aussi simple et cette nouvelle version du PC a raté le coche sur quelques éléments qui peuvent nuire à son attrait. Faut-il faire abstraction du Blade 15 pour autant ? Nous vous laissons lire notre réponse dans les lignes qui suivent.

Le reste de l’armature semble avoir été bien étudié.

Nous démarrons sur les chapeaux de roue avec un châssis qui fait l’affaire, à quelques détails près. En dehors de sa marque de fabrique, Razer mise sur la sobriété la plus totale. Le logo est rétroéclairé, mais pour le reste, aucune ligne ne vient perturber l’habillage élégant qui conviendra autant pour le cadre professionnel que pour du gaming pur et dur. Déjà un détail nous chiffonne avant même de l’avoir ouvert, à savoir ce plastique noir qui attirait les traces de doigts. Difficile de ne pas passer pour quelqu’un de négligé au bout de deux jours avec cela.

Et puisque nous abordons les problèmes, autant continuer. Dans la catégorie châssis, nous nous étonnons de voir Razer négliger autant l’aération de la machine. L’air chaud s’évacue par l’arrière, mais relativement difficilement. Pour cause, l’aération est très petite et assez proche de la base de l’ordinateur, c'est-à-dire quasiment à même la surface sur laquelle il est posé. Nous ne sommes clairement pas au top de ce côté-là et autant vous le dire tout de suite, l’avoir sur les genoux est une très mauvaise idée. C’est bien dommage puisque le reste de l’armature semble avoir été bien étudié. En témoigne la disposition très judicieuse des haut-parleurs situés sur les côtés du clavier. Le son est projeté directement sur l’utilisateur sans avoir besoin de le mettre dans une position spéciale, une excellente initiative dont devraient s’inspirer certains concurrents. Le clavier offre le même niveau de satisfaction avec des touches assez grandes qui n’offrent aucun compromis malgré la présence des haut-parleurs. Nous leur reprocherons toutefois une course assez courte. En conséquence, le Blade 15 n’offre pas l’expérience de dactylographie la plus agréable (ça n’a d’ailleurs jamais été son but), mais il fait largement le travail quand il s’agit de jouer.

La connectique était un tantinet décevante sur la version que nous avons eue en test. À vrai dire, nous pourrions même parler de minimum syndical vu le prix de la bête et la puissance qu’elle contient. Nous avons donc trois USB, deux USB Type-C, un port RJ45, une prise Jack, un port HDMI ainsi que l’alimentation. Un DisplayPort n’aurait clairement pas été de refus sachant que des modèles antérieurs en ont été équipés. Heureusement que la disposition de chaque composant est suffisamment espacée pour que leur utilisation soit optimale, Razer aurait fait un joli faux pas autrement.

Un écran aiguisé





L’écran de 15,6" est là pour redresser la barre qui jusqu’à présent était légèrement en dents de scie. Avant même de rentrer dans les détails, nous remarquons que la dalle IPS représente une très grosse partie de l’ensemble. Razer a rogné un maximum sur les bords latéraux et supérieur pour arriver à un résultat pareil. Une webcam est tout de même intégrée dans la zone supérieure, comme le veut la tradition.

Au-delà de tout ça, il faut noter la qualité de l’image presque irréprochable.

Du reste, l’écran du Blade 15 se montre assez convaincant. Le taux de rafraîchissement à 144 Hz fait évidemment toujours plaisir quand il s’agit d’avoir des images fluides avec un jeu nerveux. Combiné à une rémanence de 6 m/s, nous sommes devant un laptop qui fait son office en ce qui concerne les FPS. Au-delà de tout ça, il faut noter la qualité de l’image presque irréprochable. Les couleurs sont dans les bonnes températures et leur respect semble total à l’œil nu. Et si la luminosité parait être à sa place, le contraste a en revanche l’air d’être un peu léger. Rien de rédhibitoire là-dedans, juste une excuse pour que votre serviteur râle un peu.

Le Blade 15 s’en sort presque aussi bien pour ce qui est de ses haut-parleurs. En dépit de leurs positions idéales, le son qui en sort est légèrement métallique pour être complètement satisfaisant. Là encore rien d’anormal pour laptop nous direz-vous. Dans tous les cas vous allez vite comprendre qu’un casque est nécessaire pour profiter pleinement de ce PC portable.

Le matos tranche dans le vif





Comme nous vous le disions plus haut, l’intérêt du Blade 15, comme bien d’autres PC dans son genre d’ailleurs, réside dans ses composants canon. Un i7-10750H en guise de CPU, une GeForce RTX 2070 Max-Q pour ce qui est du GPU, nous avons clairement déjà vu pire. Le processeur délivre de base une puissance plus que satisfaisante pour faire tourner à peu près ce que vous voulez, mais il est préférable de passer par le logiciel maison pour le configurer selon votre utilisation (le mode gamer ou créatif est pour le coup largement recommandé). Notons justement les bienfaits de Razer Synapse qui s’avère assez complet dans son genre et relativement simple d’utilisation.

Ce qui vous limitera le plus, en fin de compte, c’est probablement l’unique SSD que le Blade 15 embarque avec lui.

Pour en revenir à nos composants, il n’y a évidemment pas de problème de puissance qui tienne. N’hésitez pas à être demandeur avec votre appareil, il vous le rendra très bien. Nous avons fait le test pour vous avec des jeux plus ou moins récents et le résultat est sans appel. Nous voilà avec environ 140 fps pour Valorant avec la configuration standard. Borderlands 3 nous offre du 80 fps en moyenne. Du côté de Resident Evil 2 Remake, c’est à peu près 90 fps, là où Total War: Three Kingdoms en affichait presque 100.

Ce qui vous limitera le plus en fin de compte, c’est probablement l’unique SSD que le Blade 15 embarque avec lui. Un stockage limité à 459 Go précisément. Une fois n’est pas coutume, il faudra faire appel à un disque dur externe pour ne pas avoir à effacer et télécharger vos jeux toutes les deux secondes. La RAM de 16 Go fait quant à elle parfaitement son office. Il va falloir s’en contenter puisqu’il n’y a de toute façon pas de place pour en ajouter.

La canicule sur vos genoux





Terminons avec les inévitables problèmes de machines de guerre comme celle-ci, à savoir les soucis de chauffe et compagnie. Du haut de ses deux centimètres, le Blade 15 est relativement fin. Il est également assez léger puisqu’il ne pèse que deux kilos. Plutôt un bon point en somme si vous voulez l’utiliser comme un authentique PC portable, ce qui n’est pas donné à tous les laptops dédiés au gaming. Le vrai souci, c’est que la finesse du PC nous fait ressentir immédiatement la chaleur qui s’en dégage dès qu’il est un peu sollicité. Et vu la difficulté qu’a le Blade 15 à évacuer la chaleur, nous nous retrouvons avec un ordinateur brulant sur l’ensemble de la surface. Cela inclut malheureusement les protège-poignets, mais aussi et surtout les touches du clavier qui sont absolument infâmes à marteler dans ces conditions. Nous n’oublions pas les fondamentaux avec une aération bruyante qui va de pair avec la chaleur dégagée. Rien d’alarmant de ce côté-là en revanche, c’est gênant sur le moment, mais il est tout à fait possible de s’habituer au fond sonore. Nous vous recommandons toutefois d’opter pour un casque audio.

L’autonomie s’est pour sa part révélée très moyenne. Nos sessions de jeu ont duré à chaque fois un peu plus de deux heures. La mobilité en prend forcément un coup, d’autant plus que le chargeur pèse son poids avec ses 700 g au compteur.

Comme pour l’Omen 15 et le Strix Scar 17, le résultat du test était assez évident, et ce avant même que nous mettions la main dessus. Nous avons affaire à une machine performante qui n’a pas à rougir de la puissance qu’elle déploie. Les joueurs trouveront donc dans le Blade 15 un allié de poids, mais ils devront aussi compter sur les défauts inhérents à la philosophie de ce genre de laptop très léger. Les problèmes de chauffes et de nuisances sonores seront ainsi les principaux ennemis de l’ordinateur de Razer. À côté de ça, nous reconnaissons bien volontiers notre surprise face à cet écran. D’ailleurs, ce n’est pas tant sa qualité qui nous surprend que le manque de défaut.

Vous trouverez le Blade 15 sur Amazon au prix de 2 152,46 € avec un i7-8750H de 8e génération, 16 Go de RAM, une GeForce GTX 1070 et 512 Go de SSD.

Les plus Châssis neutre…

Position des haut-parleurs

De bons composants

Bon écran Les moins …qui garde les traces de doigts

La chaleur se ressent beaucoup et partout

Autonomie limitée

Manque de connectique

SSD limité