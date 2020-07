TEST du HP Omen 15 : un PC gamer vraiment portable, mais pas forcément confortable

Tout en finesse





Les laptops survitaminés ont le vent en poupe. Il n’y a pas si longtemps nous vous parlions des capacités folles du Strix Scar 17 mais l’Omen 15 qui nous intéresse aujourd’hui n’a finalement pas grand-chose à lui envier. Et à vrai dire, nous savons déjà à peu près à quoi nous attendre : un ordinateur qui est à la fois attractif, puissant mais qui se traine aussi quelques casseroles à la hauteur de l’ambition de l’engin.

L’Omen 15 est d’une grande finesse au sens strict du terme

Jetez un œil à l’Omen 15 et osez nous dire que la conclusion de l’affaire n’est pas cousue de fil blanc. Le suspens ne va pas durer longtemps, juste le temps de faire le tour du propriétaire et de s’imprégner de sa physionomie qui laisse dès le premier coup d’œil entrevoir les qualités et les défauts de l’appareil. La seule petite surprise est finalement le choix de HP au sujet du châssis. Réjouissons-nous de constater que la marque a joué la classe et le classique. Le PC prend ses distances avec la tradition bling-bling du matos gaming. A l’exception de quatre lignes et du logo rouge, l’Omen 15 ne compte que sur son design en relief pour faire forte impression sur les utilisateurs et ça marche. Sobre et agressif à la fois, c’est un grand oui pour votre serviteur qui a en plus pu tripoter la carrosserie de la machine avec une ultime surprise : le capot ne garde quasiment aucune trace de doigts.

Même philosophie pour l’intérieur qui bénéficie d’une ligne tout aussi simple. Petite différence notable : c’est le festival des traces de doigt sur le plastique de cette zone. Des tâches ingrates qui ne vont pas vraiment avec le pavé digital et le clavier écarlate tout en beauté. Peu de choses à dire sur l’extérieur si ce n’est que l’Omen 15 dispose de peu de connecteurs sur les côtés de la machine (un port USB et la prise d’alimentation sur la droite ainsi qu’un port USB et les sorties micro et casque sur la gauche). L’essentiel se trouve heureusement à l’arrière (entre les deux ventilateurs) avec notamment un port HDMI et un DisplayPort. C’est gagné pour les joueurs qui espèrent faire de la VR avec cette petite bombe. Pour aller encore plus loin disons que la disposition de tous ces connecteurs nous paraît plutôt pertinente, et pas uniquement pour une optique de jeu.

Nous avons gardé le meilleur pour la fin à savoir que l’Omen 15 est d’une grande finesse au sens strict du terme. Avec à peine plus de deux centimètres d’épaisseur et même pas 2,5 kg, la machine incarne précisément ce que nous attendons d’un ordinateur portable. De ce fait il est l’allié idéal des joueurs qui ont la bougeotte. Ses 36 cm de largeur sur 26 cm de longueur le rendent même compatible avec la simple utilisation d’un sac à dos, parfait pour les vacances ! La promesse d’un ordinateur puissant et de petite taille a de quoi faire rêver mais cela a une incidence sur la suite des événements.

Un écran rafraichissant





C’est plus ou moins un sans-faute pour l’Omen 15 pour le moment. Reste à savoir si le fonctionnement du PC est à la hauteur de son apparence soignée. Si nous nous fions au clavier, l’appareil de HP est sur la bonne voie. Celui-ci n’est pas non plus exceptionnel mais les touches font leur office et sont assez confortables à utiliser, y compris sur le long terme. Relativement grosse et dotée d’un rebond convenable, il n’y a vraiment pas de quoi se plaindre pour nos sessions de jeu. Pour l’écriture en revanche il y a de quoi râler puisque la touche Entrée est en format mini, plus petite encore que la touche Shift située juste en dessous. Pour le reste, l’Omen 15 ne respire pas la fantaisie. Nous ne retrouvons aucune touche macro à la surface du clavier et la seule petite originalité réside dans le raccourci qui mène à l’Omen Command Center, votre meilleur ami pour tout ce qui concerne le paramétrage de votre PC.

La restitution des couleurs est pour le moins… personnelle

En revanche, du côté de la dalle IPS de 15,6 pouces tout n’est pas parfait. D’une part nous avons un taux de rafraichissement très engageant de 144 Hz qui rend les images très fluides. Peut-être pas autant que le Strix Scar 17 avec lequel nous comparions l’Omen 15 plus tôt, mais c’est tout de même très agréable pour profiter des jeux, y compris les très exigeants FPS. A côté de cela, les réglages de la machine ne sont visiblement pas optimisés. L’œil averti remarquera au premier coup d’œil que le taux de contraste est un peu trop faible. Le principal problème réside cela dit dans la restitution des couleurs qui est pour le moins… personnelle. Certaines couleurs, notamment le bleu, ne sont pas du tout en accord avec la réalité, la plupart du temps trop « chaudes ». Sans vraiment compenser ces défauts, l’Omen 15 parvient tout de même à se faire pardonner avec des bordures très fines sur les côtés. Les bordures supérieures et inférieures restent quant à elles d’une dimension standard pour un laptop de ce genre.

Comme pour le clavier, rien à dire de particulier au niveau du son. Le laptop livre ici une performance correcte avec un son bien calibré mais dépourvu de spatialisation. Le principal souci à ce niveau c’est que les haut-parleurs sont situés sous la bécane, ce qui nous donne un son étouffé. Seule solution : légèrement surélever votre appareil pour en profiter…

Bon en toutes circonstances ?





Nous vous l’avons dit, l’Omen 15 est une bête de guerre, il convient donc maintenant de s’intéresser aux bienfaits que lui apportent ses composants de choc. A commencer par la GeForce RTX 2060, une bien belle carte graphique pour un laptop de cette taille. Elle est accompagnée du moins impressionnant I5-9300H qui fait malgré tout un très bon travail en guise de CPU. Autres chiffres à noter : une RAM de 16 Go et un SSD de 256 Go sur lequel est installé Windows. Ce dernier ira de pair avec un HDD plus robuste de 1 To. Il y a du bon et du moins bon dans cette configuration mais pour un PC portable dédié au gaming c’est quand même de la bonne marchandise qui nous promet de pouvoir jouer avec beaucoup d’aisance. Vous vous en doutez, c’est mode ultra pour tout le monde avec des résultats plus ou moins bons selon les jeux mais jamais en dessous de 60 fps. Valorant nous offre ainsi du 90 fps en moyenne, là où Borderlands 3 a une moyenne légèrement supérieure à 60 fps. Resident Evil 2 Remake et Total War: Three Kingdoms sont quant à eux sur une moyenne de 80 fps. Pas de problème avec les jeux du moment et sans doute sur ceux à venir. Il ne faudra cependant pas trop compter sur l’évolutivité de l’Omen 15 qui n’a pratiquement aucune place en rab à part pour ajouter une nouvelle barrette de RAM ; pas trop étonnant vu la taille de l’engin.

Sur le papier l’Omen 15 est séduisant. En pratique il y a des points vraiment gênants

Faire tourner tout ce petit monde est finalement le véritable défi de l’appareil de HP. Ça chauffe sévèrement dans les entrailles de l’Omen 15 et il est vraiment difficile de passer à côté. Nous espérons que vous supportez bien la chaleur car c’est la première chose que vous ressentirez en après à peine quelques minutes sur un jeu demandeur. Les ventilateurs situés à l’arrière de la machine font pourtant bien leur travail. Si bien d’ailleurs que le bruit de la ventilation peut rapidement devenir un problème. Sans être assourdissant, la ventilation émet un bruit très désagréable que nous vous conseillons de masquer avec un bon casque. Et malgré cela l’Omen 15 n’arrive pas à rester à température ambiante. Le laptop donne toujours l’impression d’être un radiateur, en particulier dans la partie située au-dessus du clavier. La zone inférieure est quant à elle un peu mieux protégée, ce n’est pas plus mal pour vos poignets mais il faut tout de même tolérer cette sensation de coller à l’ordinateur en permanence, surtout en plein été. Vu sa taille l’Omen 15 aurait difficilement pu obtenir un refroidissement plus performant. Dans le doute, nous vous conseillons quand même d’opter pour un ventilateur externe qui pourra vous sauvegarder d’une éventuelle surchauffe qui pourrait faire chuter vos performances, voir mettre la vie de vos composants en danger.

Un dernier bémol pour la route ? Son autonomie. Vous vous souvenez que nous parlions d’un PC Portable grâce à ses dimensions ? Et bien cette vision du PC utilisable dans n’importe quelle situation est un peu en désaccord avec les 2h30 d’autonomie de la machine en utilisation normale (films ou jeux vidéo). Le chiffre est franchement faible pour un appareil de ce type et il vous demandera de naviguer de prise en prise. C’est très handicapant au final, d’autant qu’il faudra toujours avoir avec soi le chargeur de la bête qui s’avère assez lourd et volumineux l’air de rien.

Sur le papier l’Omen 15 est séduisant. En pratique il y a des points vraiment gênants qui nécessitent des compromis. Ce qui est sûr c’est que les performances techniques sont au rendez-vous. HP n’a pas survendu le matériel utilisé dans son laptop et ce dernier devrait faire le bonheur de tous les joueurs. Son écran se révèle lui aussi intéressant en raison de son taux de rafraichissement élevé, et ce malgré quelques problèmes d’optimisation. Dans le lot, c’est peut-être sa praticité qui est la plus grande poudre aux yeux puisque l’ordinateur est effectivement nomade mais ne peut être utilisé uniquement comme une tour tant son autonomie est faible. Si vous êtes prêts à accepter ces défauts ainsi que les problèmes de chauffe/ventilation inhérente aux composants, alors il se peut que vous ayez trouvé un nouveau camarade de jeu.

Vous pouvez retrouver un Omen 15 sur Amazon au prix de 1199 € avec un i7-9750H en guise de CPU, une GeForce RTX 2060 en GPU, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Les plus Très bien équipé

Look sobre et élégant

Fin et léger

Apte pour la VR

Connecteurs suffisants et bien placés

Taux de rafraichissement de 144 Hz Les moins Sensation de chaleur quasi permanente

Ventilation bruyante

Manque d’optimisation de l’écran

Autonomie très faible