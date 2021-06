PREVIEW de Lemnis Gate : le prochain chouchou de l’eSport est-il là ?

Les portes du temps sont ouvertes





Lemnis Gate avait de quoi nous faire tiquer dès son annonce. Un FPS compétitif avec une notion de boucle temporelle ? En voilà une description aussi mystérieuse qu’intrigante. Il en a fallu du temps, mais nous avons pu percer les mystères de celui qui est déjà une des meilleures surprises de cette année.

Le mélange entre tactique et FPS fonctionne à merveille.



Pour bien comprendre ses arcanes, il faut considérer Lemnis Gate comme un hero shooter assez classique. Pas moins de sept classes s’alignent avec leur flingue perso et une capacité active. Citons en exemple Vendetta qui embarque un fusil à pompe dévastateur, mais peut également poser des tourelles automatisées sur le champ de bataille. Rush pour sa part brille grâce à son propulseur dorsal qui lui permet de traverser les cartes en un éclair et de s’approcher pour faire feu avec ses deux pistolets automatiques. Ça y est, vous avez pris vos marques ? Parce que c’est maintenant que le studio Ratloop Games vous emmène dans un concept original très séduisant.

Il n’est pas question de choisir votre héros préféré, mais de jouer plusieurs personnages à tour de rôle. Chaque début de manche vous demande de choisir un personnage que vous allez pouvoir prendre en main pendant 25 secondes. Un laps de temps très court, mais qui laisse largement le temps d’accomplir les objectifs du match (sur lesquels nous revenons un peu plus tard) et de fraguer à tout va. À l’issue du temps réglementaire, c’est à votre adversaire de faire la même chose. Une fois une classe utilisée, c’est fini. Vous ne pouvez plus l’utiliser jusqu’à la fin de la rencontre. Il faut donc choisir un nouveau héros pour la manche suivante tout en gardant à l’esprit que vous ne pouvez pas tous les incarner en une partie.

Ce n’est pas pour autant que vous ne reverrez pas les personnages déployés. Une fois une manche finie, tout ce que vous avez accompli durant celle-ci est répété jusqu’à la fin. L’idée est assez énorme, elle permet de monter progressivement une stratégie et surtout de perturber celle de l’ennemi. Concrètement, vous pouvez éliminer les héros que votre adversaire a joués durant les premières manches pour l’empêcher d’accomplir ses actions jusqu’au bout. Dans le même style, vous pouvez aussi protéger un de vos personnages pris pour cible ou piéger une zone durant l’une de vos premières manches pour que l’ennemi ne passe pas par là. En influençant le passé, il peut se passer des choses absolument folles qui donnent à Lemnis Gate un potentiel de dingue. Attention toutefois aux tirs amis qui sont activés en permanence.

Nous espérons que l’explication est assez claire parce que la démarche de Lemnis Gate est tout à fait limpide. Maîtriser toutes les subtilités de la boucle temporelle demande évidemment du temps, mais pour ce qui est de la prise en main, le titre nous propose quelque chose de très smooth. C’est drôle, parce qu’il demande pourtant d’être aussi bon en tant que tireur que tacticien, chose que nous ne retrouvons que dans quelques jeux élus de la communauté eSport. Nous pensons évidemment à Counter Strike: Global Offensive et Rainbow Six Siege, mais il faut bien avouer que l’aspect stratégie est quand même beaucoup plus souligné dans Lemnis Gate. En tant que jeu au tour par tour, il est capital d’avoir toujours un coup d’avance pour triompher. C’est dans cette optique que vous pouvez utiliser un drone pour analyser la carte et les mouvements de l’ennemi durant son tour. Encore une feature brillante qui évite de plomber le rythme des rencontres quand ce n’est pas à notre tour de jouer.

De la coop ? Vraiment ?





Il ne manque à Lemnis Gate qu’un prétexte pour laisser la magie de son gameplay novateur faire son œuvre. C’est à cet effet que les Canadiens de Ratloop Games ont concocté trois modes de jeu finalement assez classiques par rapport aux mécaniques de leur jeu. Nous avons une sorte de Capture the flag, un mode Recherche et destruction où vous devrez soit défendre deux générateurs, soit les attaquer, et enfin un mode Domination où la capture de l’objectif se fait en tirant dessus, pourquoi pas... Dans d’autres circonstances, nous aurions pu lui reprocher un manque de prise de risque, mais cette sobriété a plutôt l’air d’un repère bienvenu et simple à appréhender dans le cas de Lemnis Gate. Idem en ce qui concerne le level design assez sage du titre. L’essentiel y est pour que la map ait un impact sur votre plan de jeu. Nous voyons cependant qu’elles ont été pensées pour être équilibrées, et ce malgré la présence de tremplins et d’une légère asymétrie.

Un mode coop qui n’était pas forcément une évidence au milieu de ces ambitions eSportives. Force est de constater que cela ouvre la voie à des parties plus funky. Les matchs 2v2 de base ne sont pas différents dans le fond. Au lieu de jouer cinq manches en solo, chaque joueur en dispute trois en alternant avec son coéquipier. L’expérience est pour le coup assez similaire à celle du solo. En comparaison, nous comprenons mieux l’existence d’un mode 2v2 simultané. Avec deux personnages déployés en même temps et contrôlés par deux joueurs différents, la partie devient pour le moins... chaotique. Elle n’en reste pas moins excellente et toujours hautement stratégique.