Lemnis Gate : le FPS au tour par tour lancé en vidéo

Lors de l'annonce de Lemnis Gate il y a un peu plus d'un an, Frontier Foundry et Ratloop Games Canada ont fait hausser quelques sourcils. Il faut dire que leur jeu est pour le moins atypique, mélangeant les codes du FPS et du jeu tactique au tour par tour, une recette étonnante que les joueurs peuvent découvrir dès maintenant.

Lemnis Gate est en effet disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, la bande-annonce de lancement vient d'être partagée et vous pouvez l'admirer ci-dessus. Et si vous êtes un peu perdus, voici une présentation du jeu :

Lemnis Gate donne un nouveau souffle aux jeux de tir tactiques et met les joueurs au défi de penser latéralement en prenant le contrôle d’un des sept agents uniques par round. Chaque agent possède ses propres capacités uniques, suffisamment puissantes pour changer le cours de la bataille et veiller à ce que la planification et l’exécution soient les plus efficaces. La maîtrise de ces capacités est la clé pour atteindre le but ultime : la victoire. Les règles sont simples : les joueurs choisissent un agent et effectuent une action, qu’il s’agisse de tuer un ennemi, protéger un coéquipier, ou détruire un objectif. La subtilité vient du fait que chaque match se déroule dans une boucle temporelle de 25 secondes. De ce fait, à chaque round successif, les joueurs devront garder une longueur d’avance non seulement sur leurs propres actions, passées et présentes, mais aussi sur celles de leurs adversaires tout en luttant pour déjouer l’opposition pendant cinq rounds renversants. Les joueurs auront également la possibilité de personnaliser leurs agents en débloquant un éventail incroyable de récompenses cosmétiques grâce au système de progression. Des skins d’armes et d’agents aux emblèmes et emotes, il y a de nombreuses manières de créer un style et un look uniques pour chaque agent. Le concept innovant de Lemnis Gate peut être vécu de différentes manières, avec quatre modes pleins d’action, Seek and Destroy, Domination, Retrieve XM et Deathmatch, tous disponibles sur douze cartes incroyablement immersives. De nombreuses façons de jouer, aussi bien en ligne que hors ligne, sont également disponibles. Les joueurs peuvent rejoindre la boucle temporelle séparément avec des règles au tour par tour, ou la rejoindre ensemble et s'affronter simultanément dans le même tour en mode 1v1 et 2v2. Pour le jeu en local, une option « passer la manette » permet également aux joueurs d'élaborer des stratégies les uns à côté des autres, en personne. Pour ceux ayant l’esprit de compétition, les matchs classés opposent les joueurs à des adversaires du même niveau, leur permettant de gravir les échelons et d'obtenir une place au classement pour avoir le droit de se vanter. Les matchs non classés permettent aux joueurs d’affiner leur sens tactique et leur maîtrise du jeu dans des face-à-face amicaux.

Lemnis Gate est disponible uniquement en version numérique, au prix de 16,79 €. Il est également inclus dans le Xbox Game Pass, l'abonnement coûte pour rappel 29,99 € pour trois mois.

Lire aussi : TEST de Lemnis Gate : la découverte compétitive au gros potentiel