Lemnis Gate : un FPS au tour par tour annoncé en vidéo

Tout comme Struggling, Lemnis Gate a fait son show durant la soirée de lancement de la gamescom. Et si le premier titre se révèle pour le moins déroutant, le second était plutôt aguicheur... Enfin, encore faut-il comprendre son concept pour le moins complexe. Il faut absolument voir le jeu en action pour ne pas être perdu, mais disons simplement qu’il s’agit d’un mélange entre un FPS et un jeu de stratégie au tour par tour.

Cela semble difficile à imaginer et pourtant Lemnis Gate a eu la bonne idée de faire chaque tour une boucle temporelle de 25 secondes. Au cours de celle-ci, les joueurs (le titre se joue en 1v1 ou 2v2) pourront choisir une classe de personnages parmi sept au total et réaliser autant d’actions que possible pour s’assurer la suprématie (tuer, accomplir des objectifs, etc.). La boucle va ensuite se répéter tout au long de la partie et se superposer aux autres tours pour donner un gameplay où la stratégie semble se tailler la part du lion.

Notre explication peut paraître assez floue et c’est pour cette raison que nous avons interviewé James Anderson, game director du titre, qui nous a expliqué plus en détail ce qu’il fallait attendre de ce titre développé par Ratloops Games Canada. La date de sortie est le dernier élément concret qui manque puisqu’elle est pour l’instant fixée au début d’année prochaine.

