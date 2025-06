PREVIEW Nintendo Switch 2 Welcome Tour : une expérience ludique divertissante ?

En avril dernier, nous avions pu prendre part à la NS2 Experience à Paris lors de laquelle Nintendo Switch 2 Welcome Tour était rapidement passé entre nos mains. Plus récemment, lors d'un évènement auquel nous a invité la firme de Kyoto, il nous a été possible d'en avoir un aperçu un peu plus long entre deux parties de Mario Kart World. Nous allons donc ici faire le point sur notre ressenti global autour de l'expérience figurant au line-up de lancement de la Switch 2 et qui a clairement encore quelques secrets à cacher. En termes de présentation, vous pouvez voir ça comme un parc d'attractions géant à l'effigie du matériel, dans lequel nous nous baladons et pouvons interagir avec d'autres PNJ en plus de diverses installations, ce qui est bien pensé. Il y a même des objets trouvés à rapporter à l'accueil un par un, dont la finalité reste à déterminer. C'est sur l'écran et les Joy-Con 2 de la console reproduits virtuellement que nous avons donc pu jouer en mode Sur Table.

Fun, mais il devrait vite prendre la poussière (virtuelle).

En termes de progression, c'est sur le Joy-Con gauche que débute la découverte, puis sur la dalle où nous nous déplaçons tel un patineur artistique, avant de passer au Joy-Con droit et à ses entrailles. Afin de débloquer l'accès aux premières zones, il est nécessaire d'obtenir toute une série de tampons en dénichant des bornes cachées, qui servent à introduire les principaux constituants du hardware, que ce soient les touches ou connecteurs magnétiques par exemple. C'est un passage obligé qui n'est pas particulièrement fun, surtout qu'il y a quelques éléments que nous n'aurions pas trouvés sans aide à moins de tout passer au crible. De plus, à quelques exceptions près, ce n'est pas là que nous apprendrons quoique ce soit pour tout ce qui est visible en ayant déjà la machine devant nos yeux. Ce sera évidemment à nuancer avec l'aperçu interne de la bête. À cela s'ajoutent des quiz qui nécessitent de lire plusieurs panneaux informatifs comme si nous étions dans un musée, avant qu'une réceptionniste nous pose une série de questions leur étant associée. Très pédagogiques, ils devraient clairement vous apprendre ou à minima rappeler divers sujets entourant Nintendo au sens large. Sur le plan ludique, ce n'est en revanche pas bien passionnant, surtout qu'une erreur entraîne juste le fait de retourner lire le panneau adéquat (il est indiqué, à voir en cas de multiples fautes) avant de retenter notre chance. Le côté très scolaire de toute cette partie du jeu pourrait vite en ennuyer certains.

Nous avons ensuite droit à des cabines abritant des démos techniques, qui font certes un peu gadget, mais permettent de bien se rendre compte du potentiel de cette Switch 2. Celle avec les manettes faisant office de maracas est pour le coup assez bluffante en nous faisant visualiser ce que nous ressentons en termes de vibrations. Une autre prend la forme d'un feu d'artifice que nous tirons, mettant en avant le HDR. Bon, en l'occurrence, le mode Portable ne permet pas de le visualiser. Dans l'ensemble, nous passons vite à autre chose une fois les objectifs remplis et il ne devrait pas y avoir un grand intérêt à y revenir ensuite.

Rassurez-vous, il y a tout de même du fun et de quoi vous faire passer du temps à réellement jouer dans Nintendo Switch 2 Welcome Tour avec des mini-jeux et un système de médailles qu'il ne va pas être aisé de remporter. En tête d'affiche, celui nous faisant contrôler à la souris une soucoupe volante devant esquiver le plus longtemps possible des boules piquantes tombant du haut de l'écran, très simple et addictif. Toujours avec ce même type de contrôles très instinctif, un autre demande de déplacer une bille jusqu'à la sortie sans toucher les bords électrifiés, et ce aussi vite que possible. Parvenir à obtenir la deuxième médaille avec un chrono inférieur à 2,5 secondes n'est pas une sinécure et un peu de chance ne fait pas de mal. Avec nos 2,43 secondes, la satisfaction était présente ! Plus étonnant, une autre épreuve consiste à incliner avec précision le support ajustable selon l'angle indiqué à l'écran. Oui, la console connaît donc sa position dans l'espace lorsqu'elle est posée. L'écran tactile était d'ailleurs utilisé. Côté vibrations HD Rumble 2, un mini-jeu nécessite de trouver où elles sont le plus fort en mode souris. Et si vous ne savez pas faire la distinction entre du 30 et du 120 fps, vous allez devoir apprendre pour distinguer des mouvements d'objets à l'écran.

Notons que des niveaux de difficulté supplémentaires se débloquent au fil des médailles récupérées, de même que d'autres activités, voire certaines zones de l'expérience. Des objectifs secrets sont également présents dans les mini-jeux. Il pourrait donc y avoir quelques surprises en termes de durée de vie, même s'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit très élevée.

Nos premières impressions : Peut mieux faire ! Nous avons certes passé un bon moment sur Nintendo Switch 2 Welcome Tour, mais outre l'incitation à relancer chaque mini-jeu pour en débloquer toutes les médailles, il devrait vite prendre la poussière (virtuelle). De plus, son coût de 9,99€ ne joue pas en sa faveur quand à côté nous avons eu droit à l'excellent Astro's Playroom gratuitement pour accompagner le lancement de la PS5, qui était une véritable petite aventure en plus de mettre en avant sa console et les fonctionnalités de la DualSense. Il faudra évidemment voir tout ce qu'il propose, mais pour l'heure, difficile d'en recommander l'achat.

