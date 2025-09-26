PREVIEW Phantom Blade Zero : le mariage explosif entre kung-fu et action-RPG sur PS5

Une nouvelle lame signée S-Game





Phantom Blade Zero, développé par le studio S-Game, a fait sensation dès son annonce lors d’un PlayStation Showcase. Le titre ne se présente pas comme un Souls-like, même si l’ombre de FromSoftware plane parfois sur son ADN. Ici, nous incarnons Soul, un assassin d’élite trahi et laissé pour mort, qui survit grâce à un remède provisoire ne lui laissant que 66 jours pour découvrir la vérité. Un pitch sombre, servi par une mise en scène qui sent autant le drame que l’épique. La firme revendique ses inspirations, nous avons là un mélange de Devil May Cry et Ninja Gaiden, le tout servi à la sauce RPG moderne. Nous avons mis la main sur cette production durant le Tokyo Game Show 2025... Alors, bien ou bof ?

Phantom Blade Zero en met plein la rétine.

Dès les premières minutes, Phantom Blade Zero en met plein la rétine. Les décors oscillent entre forêts de bambous baignées de brume, villages en ruines et temples mystérieux. L’esthétique emprunte au cinéma d’arts martiaux chinois avec une touche sombre stylisée, donnant à chaque combat une allure de chorégraphie millimétrée. Les effets de lumière, la vitesse d’exécution et les détails sur les armes ou armures subliment chaque affrontement. Le titre parvient à garder une lisibilité exemplaire malgré l’explosion visuelle.

Le jeu sait jouer de ses contrastes et de sa lumière pour sublimer l’action. Les combats font ressortir chaque coup grâce à des effets d’éclat et de mouvements délirants. Les animations des personnages et des combos sont fluides, amplifiant la sensation de vitesse et de puissance. Au-delà de la beauté statique, Phantom Blade Zero propose un univers vivant. Chaque affrontement, chaque escalade, chaque interaction avec l’environnement est sublimée par des effets visuels préciset attrayants.

Les boss, en particulier, bénéficient d’une mise en scène spectaculaire où leurs attaques, tailles et designs imposants contrastent parfaitement avec la finesse des personnages. En outre, chaque arme (katana, doubles lames, grandes épées, etc) possède ses propres combos, que nous pouvons enchaîner avec une fluidité impressionnante. Ajoutez à cela des armes secondaires, comme un arc ou un gant lance-flammes, et chaque combat devient une explosion de choix tactiques. Pas besoin de builds compliqués façon Souls car tout est pensé pour aller droit au but, vite et fort. Mais entrons un peu plus dans le vif du sujet.