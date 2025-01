Phantom Blade Zero célèbre l'année du serpent avec un excitant combat de boss exhibant les ficelles de son gameplay

Les Action-RPG chinois ont le vent en poupe depuis quelques années et si nous attendons toujours l'arrivée de Lost Soul Aside, qui devrait enfin paraître en 2025, Phantom Blade Zero mérite également d'être suivi avec attention. Son annonce remonte à mai 2023 durant le PlayStation Showcase de l'époque. Cette production « kungfupunk » signée S-GAME avait alors fait sensation. Plus ambitieuse que le premier projet prenant place dans cet univers, baptisé Phantom Blade: Executioners et qui était sorti en novembre de cette année-là, nous l'avions revue lors du Summer Game Fest Live 2024 avec un trailer de gameplay toujours aussi satisfaisant à regarder. Plusieurs évènements estivaux ont ensuite permis à certains joueurs de l'essayer. Si vous souhaitiez en voir davantage, cela tombe bien, car une longue vidéo de près de 6 minutes vient à présent nous régaler.

C'est à l'occasion du Nouvel An lunaire à venir la semaine prochaine, qui marquera le début de l'année du serpent dans le zodiaque chinois, que cette vidéo a été diffusée. Après un message disant de faire attention aux Sept Étoiles et à leur formation de combat, c'est donc ce groupe qui attaque le protagoniste Soul, qui n'a pour rappel que 66 jours restant avant de mourir. Cet affrontement de boss toujours aussi bien chorégraphié est pour le coup fort original avec ces ennemis agissant de concert à la manière de marionnettes et pouvant être ramenés à la vie. Et à ce sujet, la deuxième partie de ce duel joue totalement sur cette thématique, puisque les rescapés contrôlent à distance l'Espoir Déchu tels des marionnettistes, pour une joute à la dynamique bien différente, le tout sur fond d'une musique faisant sacrément penser à du Devil May Cry.

En guise de conclusion, nous avons également droit à la présentation de plusieurs armes inspirées par le serpent, tout en mouvements. L'an dernier, pour l'année du dragon, c'est une bande-annonce en majeure partie animée que le studio avait proposée, à revoir ou découvrir ci-dessous.

Phantom Blade Zero est attendu sur PS5 et PC, sans plus de précision, mais l'annonce de sa date de sortie sera effectuée cette année.

