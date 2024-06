Phantom Blade Zero : nouvelle vidéo de gameplay pour l'Action-RPG kungfupunk, certains chanceux pourront l'essayer bientôt

C'est l'année dernière que S-Game a dévoilé Phantom Blade Zero, un jeu de rôle et d'action chinois qui mélange le kung-fu et le steampunk, donnant naissance au terme de kungfupunk. Lors du Summer Game Fest Live 2024 de cette nuit, le titre a eu droit à une nouvelle bande-annonce de gameplay :

La vidéo nous montre donc des combats rapides, nerveux et sanglants, contre plusieurs ennemis à la fois ou face à des boss. Le jeu fait déjà de l'œil aux amateurs de Souls-like, reste à savoir si le gameplay sera aussi technique et exigeant que Sekiro: Shadows Die Twice. Nous devrions être vite fixés, car Phantom Blade Zero sera jouable à plusieurs évènements aux quatre coins du monde dans les semaines à venir :

Du 8 au 10 juin : Summer Game Fest (Los Angeles) ;

Du 26 au 29 juillet : ChinaJoy (Shanghai) ;

Du 21 au 25 août : gamescom (Cologne) ;

Du 28 au 29 septembre : Tokyo Game Show (Tokyo).



Phantom Blade Zero est attendu à une date encore inconnue sur PC et PlayStation 5. Vous pouvez retrouver Sekiro: Shadows Die Twice à partir de 27,50 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.