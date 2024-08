« Personne n'a besoin des Xbox », la déclaration d'un développeur de Phantom Blade Zero fait bondir la Toile (et son studio)

S-Game développe actuellement Phantom Blade Zero, jeu de rôle et d'action attendu sur PlayStation 5 et PC. Comme Black Myth: Wukong, le titre du studio chinois n'est pas prévu sur Xbox, mais les deux jeux ont fait sensation au ChinaJoy 2024. Le média brésilien GamePlaysCassi est revenu sur ces titres, expliquant que Sony aide à la promotion de Phantom Blade Zero et Black Myth: Wukong, en Chine comme dans le reste du monde, mais aucun accord d'exclusivité n'a été signé, la PlayStation 5 est simplement jugée la plus viable, commercialement parlant.

GamePlaysCassi rapporte également les propos d'un développeur de Phantom Blade Zero, qui précise que Sony aide à réaliser des tests avant le lancement, afin de supprimer des bugs grâce à l'intervention de ses propres ingénieurs. De quoi concevoir des versions PS5 et PC aux petits oignons, mais ce développeur anonyme est allé encore plus loin et a déclaré que « personne n'a besoin de cette plateforme », en parlant des Xbox. Les consoles de Microsoft ne sont clairement pas les plus populaires en Asie et, d'après cet inconnu, le vaste écosystème du constructeur rendrait difficile le développement. Eh oui, entre une seule version PS5 ou deux versions pour Xbox Series X et S, le choix est vite fait...

Dans ce contexte, la déclaration du développeur anonyme n'est pas déconnante, mais du point de vue des joueurs Xbox, elle passe très mal. S-Game a publié un communiqué sur les réseaux sociaux afin de prendre ses distances avec ce développeur inconnu, déclarant que « ces affirmations ne représentent pas les valeurs ou la culture de S-Game » :

Récemment, nous avons remarqué que certains médias ont affirmé avoir interviewé un développeur anonyme de S-GAME chez Chinajoy, qui semble avoir fait quelques déclarations concernant les plateformes de sortie et la stratégie de Phantom Blade Zero. Nous tenons à préciser que ces affirmations ne représentent pas les valeurs ou la culture de S-GAME, car nous croyons qu'il est important de rendre notre jeu accessible à tous et n'excluons aucune plateforme pour Phantom Blade Zero. Nous travaillons dur sur les fronts du développement et de la publication pour garantir que le plus grand nombre de joueurs possible puissent profiter de notre jeu dès sa sortie et dans le futur. Notre équipe est impatiente de partager bientôt d'autres mises à jour de développement, et nous sommes ravis de présenter notre première démo mondiale à la Gamescom ce mois-ci !

Voilà qui devrait calmer les ardeurs des joueurs Xbox et qui laisse la porte ouverte à un portage de Phantom Blade Zero sur les consoles de Microsoft. Le titre sera prochainement jouable à la gamescom et au Tokyo Game Show, mais aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le moment. Vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.