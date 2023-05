Phantom Blade Zero : un alléchant Action-RPG chinois à l'esthétique kungfupunk annoncé sur PS5 lors du PlayStation Showcase

Entre Black Myth: Wukong, Lost Soul Aside, Where Winds Meet et d'autres encore, nous commençons à avoir une belle liste d'Action-RPG chinois sous Unreal Engine 5 dont nous n'attendons que de juger les qualités sur pièce. Leur petit groupe vient d'être rejoint par Phantom Blade Zero, un jeu de rôle et d'action développé par S-Game (Rain Blood Chronicles: Mirage).



Cette aventure dérivée du jeu mobile Phantom Blade: Executioners aura une esthétique beaucoup plus sombre et sérieuse, et des inspirations allant du kung-fu chinois au steampunk : les développeurs aiment d'ailleurs appeler la direction artistique du kungfupunk. Elle proposera un gameplay rapide rappelant davantage les films d'arts martiaux que les Souls-like et nous fera suivre Soul, un assassin qui a 66 jours pour échapper à la mort et percer le secret derrière la machination qui pourrait causer sa fin.

Kungfupunk

Phantom World, l’univers dans lequel se déroule le jeu, est un univers où convergent de nombreux types de pouvoirs. Vous trouverez du kungfu chinois, des machines complexes qui rappellent le steampunk, des arts de l’occulte et des trucs intrigants qui ne rentrent dans aucune de ces catégories.

Dans Phantom Blade Zero, vous incarnez Soul, un assassin d’élite au service d’une organisation insaisissable, mais puissante connue simplement sous le nom de « The Order ». Il a été accusé du meurtre du patriarche de l’Ordre et gravement blessé dans la chasse à l’homme qui a suivi. Un guérisseur mystique a réussi à le sauver de la mort, mais la guérison de fortune ne dure que 66 jours. Il doit découvrir le cerveau derrière tout cela avant la fin de son temps, contre de puissants ennemis et des monstruosités inhumaines.

Des histoires Wuxia de Louis Cha aux films de Bruce Lee, en passant par Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once, et Donnie Yen dans John Wick: Chapter 4, le kungfu dans la culture pop est en constante évolution, mais toujours génial ! Avec Phantom Blade Zero, nous ajoutons une nouvelle tournure à la formule, une forte dose d’esprit punk, ainsi que des visuels élégants. Nous appelons cette direction artistique globale « kungfupunk ».

Construction du monde

Phantom Blade Zero se déroule dans un monde semi-ouvert. Nous sommes conscients que « monde ouvert » est le mot à la mode de nos jours, mais avec des ressources limitées, nous préférons vous présenter plusieurs cartes de taille raisonnable, et fabriquées à la main et peuplées d’activités diverses, au lieu d’une énorme continuité pleine d’actifs réutilisés.

Le style visuel sombre que vous verrez beaucoup dans le jeu est une décision délibérée. Un monde sombre fait vraiment ressortir les personnages au cœur d’or. De plus, cela vous rappelle de ne jamais baisser la garde. Il y a beaucoup d’êtres puissants qui veulent vous voir mort. Ils sont stimulants, mais abondamment gratifiants, en lâchant armes, armures, artefacts et compétences, entre autres façons de personnaliser ou de faire progresser votre personnage.

Mouvements de kungfu authentiques

Nous sommes de grands fans du genre hack and slash. Des titres stellaires comme Devil May Cry ou Ninja Gaiden sont incroyablement exaltants avec leur énorme arsenal de mouvements et leur rythme fulgurant. Cependant, ils ne sont pas pour tout le monde. Ce qui est plus populaire aujourd’hui, c’est le « jeu d’action stratégique », tel que les Souls-like et Monster Hunter. Ils choisissent de ralentir les choses d’un cran ou deux, donnant aux joueurs plus de temps pour la réflexion stratégique. Mais cette approche ne transmet pas le genre de festival d’action que nous avons à l’esprit, à savoir les mouvements élégants et à couper le souffle dans les films de kungfu dans les années 1990.

Heureusement pour nous, au cours de la décennie de création de jeux mobiles, nous avons appris à simplifier les choses en faveur des écrans tactiles, donnant aux joueurs un moyen d’exécuter des chaînes de mouvements élaborées avec un minimum de boutons. Il s’avère qu’avec quelques ajustements, ce mécanisme fonctionne tout aussi bien sur les contrôleurs.

Et nous sommes honorés d’avoir M. Kenji Tanigaki comme directeur de l’action. Kenji-san est responsable de nombreuses scènes de combat fascinantes dans les films de kungfu classiques. En fait, beaucoup de nos idées sont inspirées par ses premières œuvres. Dans Phantom Blade Zero, son rôle est de démontrer chaque mouvement conçu, qui est ensuite capturé avec une matrice de caméra, pour la référence de nos artistes d’animation. Vous lisez bien. Les mouvements de combat dans Phantom Blade Zero doivent être réalisés avec une animation artisanale, car la capture de mouvement ne peut pas lui rendre justice.

C’est tout ce que nous pouvons divulguer à ce stade. Alors que nous travaillons vigoureusement sur le nouveau jeu PS5, il y aura plus de nouvelles sur la route.