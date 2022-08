GC2022 : Where Winds Meet, un ambitieux Action-RPG chinois annoncé en vidéos

Everstone Studio a profité de la gamescom Opening Night Live 2022 pour dévoiler Where Winds Meet, un jeu de rôle et d'action en monde ouvert suivant un guerrier chinois adepte des arts martiaux. Une première bande-annonce a été partagée lors de la cérémonie, elle est à admirer ici :

Where Winds Meet est donc un jeu de rôle, d'action et d'aventure en monde ouvert prenant place à la fin de la période des Dix royaumes, en Chine. Une époque en proie au chaos, où le joueur incarnera un guerrier armé d'une épée qui va devoir suivre sa propre voie et survivre. Le gameplay s'inspirera des arts martiaux avec la possibilité de courir sur les murs ou sur l'eau et de contrer les attaques ennemies pour les retourner contre eux. Le titre est également présenté comme un gigantesque bac à sable avec de nombreuses possibilités d'interactions, que ce soit avec l'environnement ou les PNJ. En plus de la bande-annonce, IGN partage une vidéo de gameplay étendue, à découvrir juste là :

Where Winds Meet est attendu sur PC, à une date encore inconnue, mais une phase de bêta sera organisée dès 2022.