GC2022 : Atlas Fallen, Deck13 Interactive dévoile un ambitieux Action-RPG où nous combattrons des dieux oppresseurs

Outre des jeux déjà annoncés qui ont refait parler d'eux avec des aperçus inédits et pour certains très attendus, la gamescom Opening Night Live a aussi été l'occasion de découvrir tout un tas de projets, dont un certain Atlas Fallen, un Action-RPG que nous devons au studio allemand Deck 13 Interactive (The Surge) et qui est édité par Focus Entertainment. Sa première bande-annonce a fait sensation et ne s'est pas contentée de CGI, proposant un aperçu de gameplay très prometteur à la toute fin !

C'est dans un monde semi-ouvert de fantasy en partie désertique et riche en secrets que prendra place l'action d'Atlas Fallen, nous mettant dans la peau de deux guerriers, un homme et une femme, affrontant des créatures légendaires dans ces étendues ensablées.

Brisez vos chaînes et éveillez les super pouvoirs qui sommeillent en vous pour libérer l'Humanité de l'oppression des dieux. Surfez sur les sables d'un univers hors du temps, peuplé de créatures colossales, de dangers ancestraux, et de fragments du passé. Contrôlez le sable pour manifester des armes titanesques, et terrassez des monstres légendaires dans des combats spectaculaires à l'aide de vos super pouvoirs et capacités dévastatrices. Récoltez l'essence de vos ennemis pour forger et personnaliser votre propre style de jeu, et ouvrez une nouvelle ère pour l'humanité dans une campagne scénarisée solo ou coopérative.

Atlas Fallen sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC en 2023, si tout va bien.