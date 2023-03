Atlas Fallen : l'Action-RPG de Deck13 se montre au travers de nouveaux visuels, une date de sortie proche donnée

L'été dernier, durant la gamescom Opening Night Live, Focus Entertainment et Deck 13 Interactive ont dévoilé leur prochain jeu faisant suite aux deux The Surge, un nouvel Action-RPG de fantasy répondant au nom d'Atlas Fallen, alors prévu pour 2023 en exclusivité sur l'actuelle génération de consoles et les PC. Depuis, silence radio, jusqu'à ce mercredi. En effet, c'est au détour d'un simple communiqué de presse que des visuels inédits et, surtout, une date de sortie du jeu viennent d'être dévoilés.

Il y a clairement de quoi être surprise, car le lancement est finalement assez proche. En effet, Atlas Fallen sortira le 16 mai sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Plus de détails seront communiqués prochainement et une bande-annonce de gameplay est prévue, nous ne tarderons donc pas à mieux le découvrir.

Seul ou en coopération avec un ami, partez pour un voyage héroïque à travers une variété d'environnements à couper le souffle, glissant rapidement à travers les paysages désertiques d'un vaste monde recouvert de sable. Explorez des ruines anciennes et découvrez les mystères et les secrets d'un monde déchu. Combattez un dieu corrompu et des créatures extraordinaires grâce aux pouvoirs divins de votre gantelet. Déverrouillez des compétences et des capacités puissantes pour créer un ensemble de mouvements uniques et devenir le champion qui libérera le peuple d'Atlas.

