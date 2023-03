Atlas Fallen : un report de plusieurs mois pour l'Action-RPG désertique de Deck13 et du gameplay inédit présenté par les développeurs

Révélé l'été dernier durant la gamescom 2022, l'Action-RPG Atlas Fallen de Deck13 (The Surge) et Focus Entertainment ne s'est remontré que très récemment en début de mois, avec une date de sortie bien proche, alors fixée au 16 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Après tout, faire parler de son jeu lorsqu'il est presque achevé n'est pas plus mal pour éviter de faire languir les joueurs. Un trailer de gameplay a depuis été diffusé et une édition Signature ultra limitée annoncée. Les développeurs ont aussi montré plus en détail le jeu dans une vidéo commentée que vous pouvez découvrir en fin d'article, la presse a pu poser ses mains dessus et même les joueurs à l'occasion de la PAX East le week-end dernier. Bref, tous les voyants semblaient être au vert, mais il faut croire que des facteurs imprévus sont survenus ou que les retours n'ont pas été suffisamment positifs, puisque nous apprenons à présent son report.

Atlas Fallen est désormais attendu le 10 août prochain, un décalage de trois mois qui va permettre aux développeurs de peaufiner l'expérience. Au passage, nous apprenons également qu'en plus d'un doublage anglais, de l'allemand sera inclus, tant mieux pour nos voisins européens.

Chers joueurs, Merci pour le formidable support autour d'Atlas Fallen que nous avons reçu jusqu'à présent ! De vos commentaires enthousiastes sur nos vidéos teaser en ligne et en personne à la PAX East, aux previews positives des critiques, nous sommes reconnaissants et honorés que vous soyez excités de jouer à notre jeu. Notre but a toujours été de créer une expérience d'Action-RPG mémorable dans un cadre unique, avec un gameplay excitant et l'option de jouer entièrement en coopération avec un ami sans transition. Nous aimerions donner au jeu un peu plus de temps afin de nous permettre de livrer la meilleure version possible d'Atlas Fallen. Pour parvenir à cela, nous avons donc pris la difficile décision de repousser le lancement mondial d'Atlas Fallen au 10 août 2023. Nous nous excusons pour cette nouvelle décevante. Nous reviendrons au début de l'été pour partager de nouvelles informations sur le jeu, dont des séquences de gameplay inédites et un premier aperçu du gameplay coopératif. Nous sommes impatients de vous apporter cette fantastique expérience dans les terres désertiques d'Atlas Fallen cet été ! Merci pour votre patience et compréhension alors que nous nous dirigeons vers la ligne d'arrivée, Deck13 et Focus Entertainment

En plus de l'épisode de Deck13 Inside ci-dessous, qui nous montre et explique les diverses facettes du gameplay, avec un aperçu de l'amélioration des compétences, de l'équipement et de la création de notre avatar, et qui permet de voir qu'il n'y aura pas que des zones désertiques, le PlayStation Blog a également détaillé les bases du système de jeu.

Bonjour tout le monde, ici Sven Hammer, responsable de la conception technique, et Lila Grimaldi, conceptrice narrative chez Deck13. Le 16 mai (10 août désormais, NDLR) prochain sort Atlas Fallen, un jeu de rôle d’action explosif et épique dans lequel vous incarnez un héros qui s’élève contre le règne d’un dieu tyrannique. Vous arpenterez le monde semi-ouvert et couvert de sable d’Atlas et affronterez des créatures mythiques. Vos compétences héroïques vous viennent d’un artéfact magique dont nous allons vous présenter l’histoire et les mécaniques ! L’Essence d’Atlas Dans le monde d’Atlas, l’Essence est au cœur de tout. Toute forme de vie organique et toute particule couverte de sable en est constituée. Une ancienne forme de magie tirait sa puissance de l’Essence, mais ce savoir a été perdu il y a fort longtemps. Un jour, notre héros tombe sur un vestige de cette ancienne forme de magie et entre en possession d’un artéfact séculaire : le gant. Le gant permet à son porteur de maîtriser l’Essence autour de lui. Il peut alors manipuler à sa guise les grains d’Essence qui se trouvent dans chaque objet, chaque structure et chaque élément pour modifier leur intégrité, les réassembler ou les détruire. Notre héros l’utilise pour invoquer des armes diverses pendant le combat grâce au sable qui l’entoure. Le gant lui permet aussi de contrôler son environnement pour se projeter en l’air ou pour glisser rapidement sur le sable d’Atlas. Le gant est un outil très polyvalent ! Restaurer le gant Malheureusement, le gant de notre héros est en mauvais état. Forgé par une étrange entité, il a été démantelé peu après sa création pour empêcher quiconque d’utiliser à nouveau sa puissance. Il nécessite deux composants principaux : le catalyseur et les fragments. Plus il y a d’Essence en jeu, plus il est compliqué de garder le contrôle. Le catalyseur récupère de l’Essence pour l’infuser dans le gant, et ainsi en décupler la puissance. Ce composant a été brisé en trois fragments appelés « pièces de catalyseur », que vous devrez trouver et assembler. Récupérer une pièce de catalyseur vous permet de restaurer une partie du gant, et ainsi de débloquer de nouvelles compétences puissantes. Chaque pièce de catalyseur doit être associée à des objets spéciaux infusés d’Essence nommés « fragments », qui améliorent le contrôle de l’Essence. Lors de votre aventure au travers d’Atlas, vous découvrirez ces pièces de catalyseur et ces fragments, qui renforcent le pouvoir de votre gant à mesure que vous progressez dans le jeu. L’arme protéiforme Lorsque vous maîtrisez l’Essence, vous pouvez donner forme au sable qui vous entoure pour créer des armes diverses. Pour cela, il vous faut trouver la mémoire d’arme correspondante. Vous pouvez trouver trois armes durant votre périple : le Dunecleaver, le Sandwhip et le Knuckledust. Ces armes deviennent toutes plus imposantes et puissantes à mesure que vous récoltez de l’Essence pendant le combat. Ce procédé s’appelle le Momentum. Le Dunecleaver est une arme lourde qui inflige d’importants dégâts de zone à vos ennemis. Selon les attaques que vous utilisez, il alterne entre deux formes. L’une est une hache, parfaite pour de grands balayages qui infligent de bons dégâts tout en déstabilisant les cibles, et l’autre est un marteau, spécialisé dans le contrôle de foule, qui crée de larges zones de dégâts lorsqu’il percute le sol. Le Sandwhip combine les coups rapides d’une épée avec les larges balayages d’un fouet. C’est l’arme la plus rapide et la plus efficace lorsqu’il s’agit de récupérer du Momentum. De plus, elle vous offre un vaste éventail de déplacements. Un excellent exemple est le Sandwhip Hook, une technique qui vous permet de vous projeter vers votre adversaire après l’avoir verrouillé. Cela rend le Sandwhip extrêmement polyvalent : vous pouvez l’utiliser pour garder vos ennemis à distance et ainsi récupérer du Momentum, ou utiliser votre vitesse de déplacement pour vous engager et vous retirer d’un combat, ce qui vous permet d’infliger des coups de dague dévastateurs qui consomment du Momentum. Enfin, les Knuckledust sont des armes de pugilat qui couvrent les deux avant-bras et se transforment en bras supplémentaires à mesure que votre Momentum augmente. La force des Knuckledust réside dans leur capacité à infliger de gros DPS sur une seule cible. Ils sont donc parfaits pour éliminer une menace isolée. Vous pouvez porter deux armes à la fois afin de personnaliser votre arsenal en fonction de vos techniques favorites. En plus de ces armes, vos compétences de combat sont grandement renforcées par l’utilisation de pierres d’Essence. Elles vous permettent de réaliser des attaques uniques et puissantes que vous pouvez personnaliser selon votre style de jeu. Apprivoiser le sable en dehors des combats Les capacités de charmeur de sable octroyées par le gant ne se limitent pas à vos armes protéiformes. Voici trois compétences qui s’avèrent très utiles ; grâce à elles, vous pouvez voyager rapidement à travers Atlas, gagner en puissance et interagir avec des objets et des structures spécifiques. Ruée aérienne peut être utilisée lorsque vous êtes projeté en l’air. Vous canalisez l’Essence qui vous entoure pour vous ruer dans les airs. Cette compétence vous permet de vous rapprocher facilement d’une cible, d’atteindre une structure sur laquelle atterrir, de franchir des gouffres et de couvrir de longues distances en un clin d’œil. Élévation vous permet de soulever des structures lourdes ou des objets enterrés grâce à l’Essence présente dans le sable. Cette compétence est cruciale pour découvrir des trésors cachés et des ruines enfouies. Elle vous permet aussi de créer de nouveaux chemins ou de révéler ceux oubliés depuis des lustres. Fracture vous permet de détruire les sceaux et les chaînes magiques. Grâce à cela, vous pouvez fouler les sols interdits, une étape nécessaire dans votre périple pour changer le cours de l’histoire d’Atlas.

Si Atlas Fallen vous intéresse, il est disponible en précommande sur Amazon au prix de 59,99 €.