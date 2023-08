Atlas Fallen s'offre une bande-annonce live-action totalement décalée, ses combats longuement mis en avant avec du gameplay

C'est déjà la semaine prochaine que sortira Atlas Fallen, le nouvel Action-RPG de Deck13 Interactive édité par Focus Entertainment et dont l'une des particularités sera de nous plonger dans un monde en partie désertique. Son gameplay a été détaillé à travers d'un « Overview Trailer » et d'une vidéo behind the scene avec les développeurs, ainsi qu'au détour d'une bande-annonce dédiée aux combats sur laquelle nous allons revenir. Mais avant ça, place à une vidéo totalement déjantée servant simplement à assurer la promotion.

En effet, ce trailer live-action « Lord of the Sands » est loin d'être aussi sérieux que nous pourrions le croire en lançant la lecture. Sur un ton grave et prophétique, un vieil homme décrit ce que lui montre une sorte de boule de cristal, à savoir un aperçu du monde d'Atlas Fallen. Forcément, ce n'est pas la joie même si la vue de notre personnage apporte une lueur d'espoir. Il voit ensuite... du surf... sur du sable. Et là, tout l'aspect sérieux disparaît sur un WTF qu'il n'était clairement pas nécessaire de censurer. Quelques séquences de gameplay viennent nous montrer concrètement le rendu en jeu de ces phases de déplacement qui promettent d'être fun, avant de revenir sur le vieillard bien posé en mode baba cool. Pour le coup, cela a le mérite d'être original.

Quant à la bande-annonce de gameplay centrée sur les combats, elle présente clairement des éléments que nous connaissions déjà concernant les pouvoirs du Gantelet, avec les trois armes que sont le Dunecleaver, le Sandwhip et le Knuckledust, et la jauge de Momentum. L'aspect jeu de rôle est lui illustré avec différents sets d'armure, des idoles et les 151 Pierres d'Essence offrant de nombreuses possibilités pour venir à bout des ennemis. Le mode coop permettant de réaliser l'aventure à deux est également mis en avant.

La date de sortie d'Atlas Fallen est pour rappel fixée au 10 août sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.