Atlas Fallen : la création du jeu au cœur d'une présentation de gameplay par les développeurs

D'ici quelques semaines, Deck13 Interactive et Focus Entertainment lanceront leur nouvel Action-RPG Atlas Fallen sur consoles et PC. Nous avions pu découvrir 5 minutes de gameplay le mois dernier, dans une vidéo qui proposait un tour d'horizon de ce qui nous sera proposé. Ces derniers jours, c'est une présentation nommée Behind The Sand qui a été mise en ligne, au cours de laquelle les développeurs parlent de leur bébé.

Dans le monde de fantasy médiévale qu'est Atlas, apparemment « caché du soleil » par Thelos, les dieux contrôlent le destin de l'humanité. C'est dans ce contexte que nous incarnerons un membre d'une caravane transportant de l'Essence à la cité dorée de Lithesta. Au cours de notre épopée, nous croiserons la route de diverses factions, à commencer par les guerriers de la Reine millénaire, chargés de sécuriser la route vers la ville et qui n'hésite pas à faire montre de sévérité envers tout être humain s'opposant à eux.

Les développeurs se sont basés sur leur travail réalisé dans les deux The Surge, conservant ce que les joueurs ont trouvé cool dans ces jeux, afin de créer ce monde plus orienté vers la vitesse, les mouvements et la verticalité. Si nous en croyons leurs dires, ils ont fait en sorte que nous ne puissions pas nous éloigner de l'itinéraire prévu tout en offrant le plus de liberté possible dans l'exploration, de quoi nous rendre curieux. Plusieurs niveaux de difficulté seront proposés, tout en conservant la nécessité de s'attaquer à différentes parties du corps de notre cible pour la vaincre de manière tactique. La prise en mains est annoncée comme facile, permettant de réaliser assez rapidement des actions stylées. En remplissant une jauge de Momentum, notre personnage sautera en l'air avant d'anéantir l'ennemi en exécutant une attaque massive. Les Pierres d'essence seront elles les dignes successeures des Implants de The Surge.

Et ça ne surprendra personne que Dune ait servi d'inspiration pour son approche du sable, en plus de Le Seigneur des anneaux et The Witcher pour la construction du monde. Plus amusant à relever, vous noterez également que certains membres de Deck13 sont fans de bon nombre de licences vidéoludiques comme Hitman, Fallout, Darksiders, Borderlands, Mario, Dark Souls et même Deus Ex (à 3:28). Quant à la musique, elle deviendra plus intense à mesure que les affrontements se corseront et un chœur a été enregistré à Sofia pour le jeu, que nous pouvons entendre à la fin de la vidéo.

Atlas Fallen est attendu le 10 août sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.