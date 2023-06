Atlas Fallen : l'Action-RPG nous présente tout son potentiel au travers de 5 minutes de gameplay

Dévoilé l'été dernier durant la gamescom, Atlas Fallen avait dans un premier temps pris rendez-vous avec les joueurs le 16 mai de cette année. Cette date a bien vite été modifiée, avec un report annoncé en mars et un lancement désormais prévu le 10 août sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Deck13 Interactive et Focus Entertainment vont visiblement bien se tenir à leur planning cette fois et nous redonnent enfin des nouvelles de leur Action-RPG, dont nous n'avions vu que peu de gameplay au détour d'une bande-annonce et au détour d'un épisode de Deck13 Inside.

Cet « Overview Trailer » présente ainsi durant cinq bonnes minutes les différentes facettes du jeu, à commencer par son scénario. Le peuple de ce monde doit donc servir un dieu tyrannique les obligeant à creuser pour trouver de l'essence, une substance magique, en plus de priver les habitants de leur nom. Une bonne excuse pour permettre de créer notre avatar. La personnalisation nous permettra également de teindre les tissus et morceaux de notre armure, en plus d'un système de transmog afin de toujours avoir l'air cool sans sacrifier les statistiques. C'est en trouvant le Gantelet que nous obtiendrons rapidement nos pouvoirs, permettant notamment de naviguer aisément sur le sable, mais aussi de voltiger dans les airs. Il faudra bien ça pour venir à bout des Ombres, les créatures que nous affronterons seul ou à deux en coop en « drop in drop out », certaines étant gigantesques.

Nous avons d'ailleurs droit à un aperçu de l'interface, avec dans le coin supérieur gauche la vie de ces gros ennemis, répartie sur plusieurs parties de leur corps, dont il faudra viser les points faibles. Nos attaques seront elles liées à un système de Ferveur s'accumulant avant de déclencher un coup dévastateur, tandis que nous disposerons de trois armes : le Faucheur des dunes, le Fouet de sable et les Poings du désert, à associer avec de très nombreuses Pierres d'essence. Les amateurs de build crafting devraient s'en donner à cœur joie !

Défiez le pouvoir d'un Dieu. Relevez le défi. Libérez l'humanité. Atlas Fallen vous emmène dans un voyage épique et explosif à travers un vaste monde recouvert de sable. Vous êtes le héros qui se dresse contre le tyrannique Dieu du Soleil Thelos, et affrontez les Wraiths, des créatures divines terrifiantes qui rôdent dans ce monde. En maniant le Gantelet, un artefact magique qui vous confère des capacités extraordinaires, glissez sur les dunes et utilisez vos armes polymorphes et vos mouvements aériens pour adapter votre style de jeu à chaque situation. Les 151 Pierres d'Essence de ce monde vous accorderont différentes attaques et effets afin de personnaliser votre style de combat en fonction de vos forces et faiblesses. Améliorez-vous constamment et expérimentez des synergies et des combos pour exceller dans les combats nerveux au style bien particulier d'Atlas Fallen avec une sensation de puissance enivrante.

Si Atlas Fallen vous intéresse, il est disponible en précommande sur Amazon au prix de 59,99 €.