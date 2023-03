Atlas Fallen : une brève, mais épique bande-annonce de gameplay diffusée et une édition Signature ultra limitée dévoilée

Dévoilé au cours de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, l'Action-RPG Atlas Fallen de Deck13 ne s'est remontré que récemment au travers de quelques images, avec au passage l'annonce d'une date de sortie très proche. Forcément, la promotion sera assez brève. L'éditeur Focus Entertainment avait alors déclaré qu'un trailer de gameplay serait diffusé « prochainement » et c'est donc ce mercredi qu'il vient d'être mis en ligne. Alors, quoi de neuf ?

Eh bien, cette bande-annonce de gameplay ne nous en montre finalement pas beaucoup plus, car assez courte. Nous retrouvons tout de même le personnage masculin présent sur la jaquette effectuant diverses attaques pour venir à bout de dangereuses créatures et surfant avec classe sur les sables de ce monde en ruine. Pour en voir plus, une vidéo de 9 minutes sera diffusée ce vendredi, comme l'a annoncé le studio sur Twitter.

Atlas Fallen est attendu le 16 mai sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et vous pouvez le précommander à la Fnac au prix de 59,99 €. En guise de bonus de précommande, vous pourrez recevoir le Pack Ruin Rising, incluant des « éléments cosmétiques et capacités de combat exclusifs ».

Une édition Signature est aussi mise en vente, à seulement 100 exemplaires sur le Focus Entertainment Store au prix de 99,99 €. Elle inclut un cadre manufacturé en bois laminé et numéroté, une illustration signée par le directeur artistique James Lowe, un certificat d'authenticité et évidemment le jeu au format numérique sur PC et physique sur consoles, avec une jaquette exclusive.