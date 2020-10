PREVIEW de Pikmin 3 Deluxe : un titre toujours aussi coloré et à croquer

C'est devenu une habitude... Nintendo porte une nouvelle fois un jeu Wii U sur sa console phare du moment, la Switch. Dans le viseur ? Un certain Pikmin 3 qui aura droit à une édition Deluxe comprenant tout un tas de bonnes et nouvelles choses. Car oui, la firme ne se contente pas d'adapter le tout sans se prendre la tête, elle ajoute aussi divers contenus qui sont alléchants de prime abord.

Sympathique et plutôt amusant.

Pour commencer en douceur, nous y avons joué en mode Portable et il faut dire que le rendu est très plaisant à l’œil. Sur le petit écran de la plateforme, Pikmin 3 Deluxe est fin, coloré et fluide dans l'ensemble. Rapidement, concernant la prise en main, nous passons d'un affichage double écran (petite Wii U, tu nous manques) à un seul. Ainsi, la carte des lieux qui était affichée sur le GamePad devient un sous-menu accessible en appuyant sur la touche « Plus » ; c'est clairement moins pratique que de baisser les yeux...

En outre, ce qui nous intéresse ici, c'est L’Épopée d’Olimar, une mission annexe supplémentaire qui a de quoi titiller. Et pour cause, le joueur retrouve les héros du premier et deuxième opus, Olimar et Louis, et va essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Nous sommes alors plongés dans des environnements cloîtrés où nous devons réaliser des objectifs quelque peu... connus. En effet, si vous avez déjà joué à la première version de Pikmin 3 sur Wii U, vous connaissez forcément le mode Mission qui se divise en deux parties. D'un côté, nous avons pour cible des fruits à récupérer, de l'autre, des ennemis à affronter. Eh bien, le contenu additionnel de cette édition Deluxe regroupe ces objectifs en un seul. Pour le coup, Nintendo a préféré la simplicité pour créer quelque chose de nouveau. Cependant, du peu que nous avons pu essayer, cet ajout est sympathique et plutôt amusant. Reste à voir sur la durée...

Nos premières impressions : bonnes



Pour le moment, Pikmin 3 Deluxe est charmant dans l'ensemble, même si certaines fonctionnalités liées à la Wii U nous manquent (un petit peu). La firme japonaise veut attirer de nouveau les fans de la franchise en complétant un titre qui avait su amuser à son époque. Faut-il de nouveau craquer ? Le mode multijoueur en local est-il divertissant ? Nous répondrons à ces questions dans notre test final, encore un peu de patience...

