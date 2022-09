PREVIEW Resident Evil Village sur PSVR 2 : une expérience VR sensationnelle !

Le cœur s’affole !





Resident Evil Village est une production qui a vu le jour courant 2021 et les joueurs possédant un PSVR n’attendaient qu’une chose, un paramètre permettant de jouer en VR, comme ce fut le cas avec Resident Evil VII: Biohazard. Capcom a communiqué sur la chose et, oui, le titre jouira d’une telle option, mais courant 2023 sur PSVR 2. C’est lors du Tokyo Game Show que nous avons pu essayer cette nouvelle expérience totalement délirante. Alors, prenant ?

La partie visuelle en réalité virtuelle est saisissante. Pour mémoire, le PSVR 2 affiche de la 4K pour jouir d’un rendu fin et clinquant, Resident Evil Village est incroyablement beau en VR. Les lieux sont stupéfiants, les décors sont impressionnants, les effets de lumière sont magnifiques et les personnages environnants surprennent par leur taille ; Lady Dimitrescu est vraiment très… grande. Pour faire simple, nous sommes totalement immergés dans cet univers lugubre. Concernant le son, nous retrouvons les mêmes sensations que le septième opus. Ainsi, nous entendons des craquements, des hurlements, des cris et des sourires tout autour de nous. Des bruitages qui chatouillent nos esgourdes, le stress est omniprésent. En outre, le casque vibre lorsqu’une chose touche notre tête. Par exemple, les insectes des sœurs Dimitrescu volent dans tous les sens et viennent percuter notre caboche de toute part. Nous sentons alors les impacts sur notre crâne, c’est complètement fou !

C’est complètement fou !

Concernant la prise en main, elle est intéressante. Nous exécutons des gestes naturels pour progresser dans les parages. Nous pouvons ouvrir des tiroirs, saisir des objets traînant sur une table, casser des vitrines et des vases, etc. Chose totalement prenante, nous ressentons les matières dans les mains avec les PSVR 2 Sense. Par exemple, lorsque nous poussons une porte, nous percevons les craquements du bois dans les paumes. C’est aussi le cas avec les armes. Le couteau est léger, le revolver est lourd, les vibrations jouent pas mal sur nos sens pour nous faire discerner le poids des choses. Les gâchettes, elles, se durcissent lorsque nous avons le doigt sur la détente. En d’autres termes, c’est ébouriffant et prodigieux !

Nos premières impressions : Vivement !



Les développeurs poussent plus loin l’immersion grâce aux technologies incluses dans le PSVR 2. Avec Resident Evil Village, un nouveau cap est franchi ! Jusqu’à présent, seules l’ouïe et la vue arrivaient à nous émerveiller, cette fois-ci, le toucher entre en jeu pour nous faire angoisser. Plusieurs sens sont accaparés pour nous plonger dans un monde virtuel bluffant. Le titre arrive à tromper nos neurones pour nous faire croire que la fiction est en fait la réalité. La tension est palpable jusqu’au bout des doigts, nous avons hâte de (re)découvrir cette aventure horrifique sous cet aspect-là.

