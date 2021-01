PREVIEW de Super Mario 3D World + Bowser's Fury : aussi mignon qu'un petit chaton

Nintendo continue, pour ne pas changer, sur sa lancée et porte quelques productions de la Wii U sur Switch. Ainsi, les possesseurs de la console hybride de Big N. pourront bientôt mettre la main sur un titre datant de 2013, Super Mario 3D World. Chose plus que sympathique, la firme ne se contente pas d'adapter uniquement le tout, mais ajoute quelques fonctionnalités en plus, ainsi qu'une extension, intitulée Bowser's Fury, pour divertir les joueurs comme il se doit. Nous nous pencherons sur toutes ces nouveautés dans notre test final, en attendant, nous allons parler (un peu) de la partie « technique ».

Totalement sous le charme.

Pour commencer, Super Mario 3D World tourne parfaitement en mode Portable. Le jeu est fin, fluide et coloré, il passe extrêmement bien sur le petit écran de la Switch. Nous avons joué quelques heures et, oui, cette production a su nous émoustiller légèrement les mirettes. Concernant Bowser's Fury, ce contenu supplémentaire utilise le moteur et les éléments de Super Mario 3D World, sauf que... nous avons remarqué de petites imperfections. Comme ? De l'aliasing, ou encore différents ralentissements en nomade. Dérangeant ? Eh bien, pas vraiment, car nous pénétrons dans un petit monde ouvert, nous ne sommes plus dans des niveaux cloîtrés, et pour nous amuser un brin les pupilles, les développeurs ont dû faire des concessions pour amener une expérience plaisante dans nos poches.

Point qui nous a grandement amusés : lorsque Mario devient gigantesque pour en découdre avec Bowser. Car oui, l'ennemi juré du plombier est énervé et apparaît dans les parages façon Attack on Titan pour exploser tout ce qu'il y a autour de lui. Le jeu change de visage, nous apprécions grandement cette transition des décors basculant vers le côté obscur, le tout orchestré par des notes de métal pour pulser le rythme du combat. Pour calmer la bête, nous pouvons donc grandir, devenir « Giga Mario Chat » et lui balancer quelques coups griffes. Sincèrement, c'est totalement délirant et amusant.

Nos premières impressions : Vivement !

De prime abord, ce Super Mario 3D World + Bowser's Fury a de quoi faire saliver et charmer. Mais le seul grand vrai intérêt de cette adaptation, c'est la venue de cette extension qui a l'air complètement dingue et addictive. Pour le coup, nous sommes curieux d'en voir plus et de parcourir ce nouveau monde avec un Bowser plus grand et plus irrité que jamais ! Vous l'aurez compris, pour le moment, nous sommes totalement sous le charme.

