PREVIEW de The Last of Us Part II : la PS4 crache ses poumons pour nos mirettes

Naughty Dog est un studio de développement réputé pour ses expériences prenantes sur les machines de Sony Intertactive Entertainment. La PlayStation 4 va accueillir d'ici quelques jours un nouvel ouvrage vidéoludique conçu par Neil Druckmann et toute son équipe, The Last of Us Part II. Aujourd'hui, en attendant nos impressions complètes sur cette nouvelle production, nous nous penchons sur un point en particulier : les graphismes.

The Last of Us Part II arrive à nous convaincre et divertir sans grande difficulté.

Si vous avez une PS4, vous n’êtes pas sans savoir que les ventilos s'excitent un peu trop lorsqu'un titre demande beaucoup de ressources. Eh bien, notez-le, votre console va se transformer en fusée et faire un vacarme de dingue pour vous éblouir les mirettes. En effet, la partie visuelle impressionne tellement il y a de choses affichées à l'image. Les développeurs ont conçu un monde apocalyptique complètement ahurissant. La flore domine les lieux et a repris ses droits. Certaines zones urbaines sont devenues des forêts denses et somptueuses. De l'herbe en mouvement, des arbres à perte de vue, de petits cours d'eau sauvages, les rayons du soleil transperçant les feuillages... Comment ne pas tomber sous le charme d'un tel univers ?

La flore, elle, fait sa petite vie. Les environnements sont vivants, nous avons aperçu de petites bestioles et autres mammifères se promener dans les parages. En d'autres termes, c'est incroyable ! Concernant les personnages, Naughty Dog a principalement concentré ses efforts sur les animations et les expressions faciles. En effet, in-game et selon les situations, les personnages bougent d'une manière très naturelle, et la déformation des visages est impressionnante. De plus, diverses teintes sont exhibées sous nos yeux. La firme arrive à nous chambouler avec des tons chauds et froids, et à nous faire ressentir diverses sensations à travers un écran.

En outre, dans The Last of Us Part II, le joueur se doit d'explorer et d'user de ces endroits majestueux pour progresser. Nous pouvons, par exemple, nous camoufler dans les hautes herbes pour surprendre l'ennemi, nous cacher sous un véhicule, ramper dans un conduit, nous planquer derrière un comptoir... Autre point, ces lieux renferment de petits secrets pour gonfler un peu ses équipements. Exploration, infiltration, action, chaque recoin a été pensé pour nous amuser afin d’éviter la monotonie, tout en nous explosant les pupilles.

Nos première impressions : Vivement ! Il y a quelques imperfections, et nous avons hâte de découvrir la fin de cette odyssée, mais en attendant de pouvoir vous en dire plus dans notre test complet, notez que The Last of Us Part II arrive à nous convaincre et divertir sans grande difficulté. De prime abord, c'est le genre de titre qui contente les amoureux de jeux d'action-aventure agrémentés d'un zeste de survival.

