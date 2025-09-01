PREVIEW Turok: Origins, nous avons testé la chasse aux dinosaures en version coop

Le retour d'une licence légendaire





Nous avons eu l’occasion de poser les mains sur Turok: Origins à la Gamescom 2025. Retrouver une licence aussi marquée par la fin des années 90 ne nous laisse pas indifférents : nous y sommes venus avec un mélange d’excitation et de curiosité, presque un soupçon de méfiance. Après une demi-heure passée en compagnie des dinosaures, notre sentiment est partagé. Il y a des promesses, parfois séduisantes, mais aussi des zones d’ombre qui nous laissent prudents.

Le design du jeu est en réalité pensé pour être joué en solo. Vous pouvez suivre toute la campagne seul, et elle connecte directement ce nouvel épisode aux anciens Turok

À l’origine, Turok était un pur FPS, marqué par son approche nerveuse et ses dinosaures vus à travers le viseur. Turok: Origins rompt avec cette tradition en adoptant une caméra à la troisième personne. Placée derrière l’épaule, elle met en valeur les roulades, les esquives et les exécutions cinématiques, donnant à l’action une lisibilité et un style bien différents de celui des premiers épisodes. Ce choix pourra surprendre certains fans de la licence, mais nous l’avons trouvé très justifié, tant il s’accorde avec la dimension coopérative et l’importance donnée aux animations.

Nous avons ensuite découvert les classes. Trois archétypes, trois esprits animaux : Raven pour la précision à distance, Bison pour l’endurance et la résistance, et Cougar qui fait office de juste milieu. Chaque rôle possède ses armes, ses compétences, et des pouvoirs à débloquer grâce aux Echoes glanés en combat. Sur le papier, tout est là pour varier les styles. Mais dans la pratique, nous avons eu du mal à nous défaire d’une impression de déjà-vu : les archétypes sont clairs, peut-être trop, et peinent pour l’instant à offrir une profondeur tactique marquante.

Les combats, eux, ne manquent pas d’énergie. Les raptors fondent sur nous par vagues, rapides et imprévisibles, et le face-à-face avec un immense Triceratops s’impose comme le clou de la démo. L’arsenal, de l’arc emblématique au fusil plasma, délivre de bonnes sensations. C’est spectaculaire, parfois jouissif, mais encore très calibré. Nous avons senti la mise en scène travaillée pour impressionner, quitte à masquer un gameplay plus classique qu’il n’y paraît.