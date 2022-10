PREVIEW Wild Hearts : une aventure qui risque de marquer les esprits

C’est comme voyager dans les forêts de Yakushima





Énorme surprise il y a quelques jours, nous avons appris la collaboration entre Electronic Arts et Omega Force pour pondre une toute nouvelle licence s’inspirant grandement de Monster Hunter, Wild Hearts. Nous vous avons partagé quelques informations sur cette nouvelle production alléchante, mais sachez que nous avons eu accès à un petit bout d’aventure afin de vous livrer un premier aperçu. Comme vous l’avez lu dans le résumé, nous sommes tombés sous le charme…

Le souffle est coupé, c’est extrêmement prenant.

Soyons clairs, il s’agissait d’un petit bout de jeu afin de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend. La partie visuelle est donc toujours en développement, nous n’allons pas parler des petits couacs techniques que nous avons pu rencontrer. Cependant, nous pouvons dire que la direction artistique est tout bonnement superbe. Nous sommes plongés dans un univers très Japon mystique… Nous faisons penser au long-métrage de Ghibli, Princesse Mononoke. La végétation est dense, l’ambiance est captivante, les créatures sont légendaires, il y a une certaine magie qui flotte dans l’air. En outre, les quelques mélopées que nous avons entendues sont tout bonnement divines et collent parfaitement à l’atmosphère du jeu. Ces dernières s’intensifient au fil de nos escapades et de l’action à l’image. Un régal pour les yeux et les oreilles, nous avons hâte de découvrir le titre final pour le coup.

Du côté de la prise en main, nous avons joué avec une souris et un clavier. Avant tout chose, nous avons conçu notre personnage de A à Z. Plusieurs options sont disponibles pour créer le guerrier de ses rêves en changeant sa carrure, son visage, sa couleur de peau, etc. Bref, du classique en soi. Le périple commence et le titre nous expose comment jouer, et il faut dire que ce n’est pas si évident. Nous pouvons courir, sauter, escalader, mais les doigts se croisent et dansent sur le clavier, surtout pendant les affrontements lorsqu’il faut esquiver. Disons qu’il faut un temps d’adaptation pour bien tout assimiler, mais le gameplay avec une manette sera sans doute bien plus agréable. À voir.

Les attaques se font avec la souris, mais aussi le clavier. Nous pouvons alors enchaîner des offensives légères et lourdes, pour essayer de mettre à terre rapidement un adversaire, tout en gérant une barre d'endurance ; encore une fois, les doigts s’excitent de toute part, difficile de s’y retrouver par moment. Lorsqu’une énorme créature violente et robuste apparaît, il faut réfléchir avant d’agir. Observer ses assauts, trouver son point faible, comprendre ses mouvements... En cas de difficulté, nous pouvons combiner nos forces et neurones avec des camarades sur la Toile. Pendant qu’un joueur distrait la bête, un autre peut placer des pièges ou l’attaquer. Selon notre équipement, nous pouvons user de divers ustensiles pour essayer de l’étourdir quelques minutes afin d’avoir un petit avantage. Les batailles sont intenses, jouissives et dynamiques. Le souffle est coupé, c’est extrêmement prenant.

Nos premières impressions : Vivement !



Wild Hearts ne révolutionnera pas le genre, mais il marquera certainement les esprits de par son univers envoûtant, ces musiques pénétrantes, et son gameplay vigoureux ; même si la prise en main au clavier et à la souris risque de faire grincer quelques dents. Sincèrement, nous sommes curieux de découvrir les lieux, les monstres mythologiques, l’évolution de notre personnage, et d’explorer cette odyssée de fond en comble. Electronic Arts et Omega Force, main dans la main, pour nous pondre une future merveille vidéoludique ? Affaire à suivre.

Vous pouvez précommander Wild Hearts à partir de 79,99 € sur Amazon.