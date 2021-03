TEST du Acer Nitro 5 : un PC portable gaming qui fait le job avec quelques limites

Un PC gaming qui en a, mais ne l'affiche pas vraiment !





En ces temps difficiles en termes d'approvisionnement en composants, nombreux sont les PC portables gaming qui affichent une carte NVIDIA GeForce GTX 1650Ti , alors que la tendance était plutôt de proposer des GTX 1660 et RTX 2060 en entrée de gamme, il y a encore quelques mois. Pour les plus curieux, les raisons de ce phénomène nous ont été expliquées récemment par le responsable marketing de NVIDIA dans notre podcast vidéo dédié. C'est donc avec plaisir que nous avons répondu présents lors de la proposition du test de cet Acer Nitro 5 (modèle N20C1).

Fiche technique de l'Acer Nitro 5 AN515-44-R8PF :

Processeur : AMD Ryzen 7 4800H (de 2,9 GHz à 4,2 GHz) ;

Disque dur : SSD 512 Go ;

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650Ti ;

RAM installée : 16 Go (DDR4-3200) ;

Taille de l'écran : 15,6" ;

Résolution de l'écran : HD Brightview Full HD (1920x1080) ;

Caractéristiques de l'écran : écran Acer ComfyView LCD avec technologie IPS (dalle mate), ratio image 16:9 et bordures fines, taux de rafraîchissement de 144 Hz, 45% NTSC, NitroSense pour prendre le contrôle de votre Nitro 5, Acer BluelightShield (pour atténuer la lumière bleue) ;

Carte son : DTS X Ultra ;

Communication sans fil : Bluetooth 5.0 / Intel Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax) ;

Connectique :

1 Ethernet RJ-452 ;





USB 3.2 Gen 1 ;





1 HDMI 2.0 ;





1 USB Type C 3.2 Gen 1 (jusqu'à 10 Gb/s) (chargement USB 5 V / 3 A).

Poids : 2,4 g ;

Taille : 363,4 x 255 x 23,9 mm ;

Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 Édition Familiale.

Un look sobre avec une touche de gaming stylée !





La première chose qui saute aux yeux une fois l'Acer Nitro 5 déballé, c'est sa sobriété avec un habillage de noir et un logo brillant assez discret. Son châssis en plastique alterne une partie centrale lisse sur le dessus et un effet métal brossé plutôt réussi sur les deux côtés. Le dessous, toujours aussi noir, possède quatre pieds en caoutchouc qui font office d'antidérapant, mais aussi de cales pour laisser l'air circuler lorsque la machine est posée sur une table ou bureau. Une grande partie de la surface est consacrée aux grilles de ventilation, mais laisse une petite place à l'avant pour celles des deux haut-parleurs. Les tranches des côtés accueillent deux grilles supplémentaires d'évacuation de la chaleur et surtout les connecteurs utiles (trois USB 3.2, un HDMI, un RJ45, une prise Jack 3.5 et un USB Type-C). La tranche arrière est affublée d'un habillage en plastique rouge qui ne plaira pas à tout le monde entre les deux ultimes grilles d'aération. Elle accueille aussi, au centre, le connecteur d'alimentation qui permet de le brancher sans avoir de câble sur le côté. Un très bon point.

À l'ouverture, nous découvrons un clavier chiclet complet - entendez avec un pavé numérique - rétroéclairé en rouge (pas de RVB). Il est agréable au toucher, silencieux et réactif que ce soit pour de la frappe en bureautique ou le gaming. Le pavé tactile est de grande taille, ne possède pas de boutons physiques, se trouve décalé sur le côté gauche et a parfaitement rempli son rôle lors de nos essais. Il y a deux voyants lumineux sur la charnière, visibles que le PC soit ouvert ou fermé, qui indiquent s'il est allumé, branché au secteur et en charge. En revanche, point de voyants sur les touches Caps Lock et Verr Num pour savoir si elles sont activées, dommage. La webcam et le micro intégrés n'excellent pas, mais font le job pour une utilisation classique style visioconférence. L'écran est un IPS mat de 15,6 pouces qui offre une résolution HD (1920x1080) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il offre un angle de vision assez large et ne reflète pas la lumière ce qui est plus reposant pour les yeux. L'image affichée est de bonne qualité même si elle manque clairement de peps par rapport à des dalles plus lumineuses.

AMD Ryzen et NVIDIA GTX, un combo gagnant ?





Cet Acer Nitro 5 est équipé d'un processeur Ryzen 7 mobile 4800H secondé par 16 Go de mémoire en DDR4 et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650Ti. Si le processeur est un choix vraiment intéressant vu qu'il envoie du lourd tout en restant vraiment raisonnable côté consommation, celui de la carte graphique est sans doute le point le plus faible de ce PC, car si elle est capable d'offrir de belles performances sur des jeux pas trop exigeants, elle aura plus de mal avec les derniers gros titres à la mode ou encore les jeux en VR qui ne pourront pas tenir un 60 fps constant en Ultra, voire en Élevé. Cela dit, avec des réglages bien ajustés et quelques concessions dans les paramètres des jeux, tout finit par tourner correctement. Ainsi, nous avons pu jouer, avec ces ajustements, avec Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Project CARS 2, qui sont des jeux gourmands en ressources, avec des framerates et une fluidité correctes (entre 30 et 50 fps en moyenne). Quant à Fornite, autant dire qu'il s'est affiché avec un framerate à trois chiffres sans problèmes.

Du côté de la réalité virtuelle, si le processeur est parfaitement compatible, la NVIDIA GeForce GTX 1650Ti n'est pas vraiment dans son domaine de compétence et aura plus que du mal à offrir le taux de 72 fps minimal nécessaire pour une bonne fluidité. Nous l'avons testée avec un Oculus Quest 2 connecté au PC via Virtual Desktop avec les titres Half-Life: Alyx, Walking Dead: Saints & Sinners, Project CARS 3, Beat Saber et The Blue. Avec ce panel de titres plus ou moins exigeants en termes de ressources, force est de constater que cela a fonctionné, mais c'est surtout avec les curseurs graphiques poussés au plus bas et un framerate aux fraises. En clair, cela permet d'en profiter, mais ce n'est clairement pas la machine à privilégier si votre cible est le jeu en VR.

Pour les fans de benchmarks, le Nitro 5 de notre test s'en est sorti avec des scores plutôt bons, mais clairement handicapés par la carte graphique.

3DMark - Time Spy : 4 063 (CPU : 8 147, GPU : 3 733) - Voir fiche en ligne.

: 4 063 (CPU : 8 147, GPU : 3 733) - Voir fiche en ligne. VRMark - Orange Room : 5 573 (121,48 fps en moyenne) - Voir fiche en ligne.

: 5 573 (121,48 fps en moyenne) - Voir fiche en ligne. Superposition Benchmark : 5 407 (Élevé) et 1 976 (Extrême).





Pas de chauffe, pas trop de bruit...





Côté dissipation de la chaleur, le Nitro 5 assure au travers de ses nombreuses grilles d'aération sur les cotés, dessous et à l'arrière, et l'ensemble ne chauffe pas particulièrement. Sur ce point, Acer a bien travaillé et même si lors de nos sessions de tests le bruit généré par les ventilateurs s'est fait entendre, il est resté acceptable et largement en dessous de ce que nous avons connu avec d'autres PC du même gabarit. Au passage, le Nitro 5 possède une touche dédiée au logiciel de contrôle Nitro Sense. Si ce dernier n'est pas aussi poussé que celui des Predator, il n'en reste pas moins utile pour choisir le profil adapté à nos besoins du moment - Économie d'énergie, Équilibré ou Hautes performances - ou encore régler la vitesse des ventilateurs. Côté autonomie, la bête arrive à fonctionner en Bureautique (en mode Économie d'énergie) un peu moins de cinq heures, un peu de plus de trois en lecture de vidéo et, très logiquement, ne dépasse pas de beaucoup l'heure de jeu en mode Hautes performances. Mais qui joue sans être branché au courant ?

Au final, nous sommes ici devant une machine équipée d'un processeur qui en a sous la pédale, que ce soit en bureautique, montage vidéo, travail d'image et jeu vidéo. Il répond sans faillir, mais il est clairement handicapé par une carte graphique qui, même si elle fait son job, n'est pas assez puissante pour tirer profit de ses atouts. C'est d'ailleurs son seul gros défaut sachant que dans tous les autres domaines, il est plutôt bon. Le Nitro 5 (AN515-44-R8PF) est donc un bon petit PC portable gaming pour qui ne cherche pas la performance absolue, mais son prix actuel le met totalement hors course face à d'autres machines équipées, elles, de GeForce RTX 2060 ou RTX 3060 et ce pour un tarif moindre, y compris chez Acer (voir ici).

Les plus Processeur AMD Ryzen 7 4800H au top

Écran 144 Hz

Finitions de bonne facture

Ventilation efficace

Clavier complet, réactif et agréable au toucher

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

Connecteur d'alimentation à l'arrière Les moins Carte graphique GTX 1650Ti un peu faiblarde pour la config. globale

Manque un poil de luminosité de l'écran

Prix

Notation Verdict 14 20