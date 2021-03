BON PLAN - PC portables Gaming à moins de 1000 euros pour jouer en VR

ACER Predator PH315-52-51X2

Processeur : Intel Core i5-9300H, Fréquence 2,4 GHz / Turbo 4,1 GHz / Cache 8 Mo

RAM : 8 Go

Résolution : 1920 x 1080 (Full HD)

Fonctions : Acer BluelightShield (pour atténuer la lumière bleue), Bordures Ultra fines

Stockage principal : 256 Go SSD - PCIe NVMe (Intel 760P)

Processeur graphique : NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6Go - Max P

Durée de fonctionnement : Jusqu'à 6 heures

Garantie : 2 ans

Système d'exploitation : Boot-up Linux

Poids : 2.4 Kg



Prix : 999,99 € - 774,99 €



Avec le code de réduction « 25EUROS » et l'offre de remboursement (ODR) ACER de 200 €



+ Prix

+ SSD NVMe

+ RTX™ 2060 6Go - Max P

- 8 Go de RAM au lieu de 16 Go

- Pas de disque dur de stockage



En clair, il faudra prévoir l'achat d'un disque dur et de mémoire supplémentaires pour pouvoir tpourner dans de bonne sconditions. Installation de Windows 10 à prévoir (gratuit, pour rappel)

LENOVO Legion Y540-15IRH

Processeur : Intel Core i5 (9ème génération) 9300HF / 2.4 GHz

RAM : 16 Go (2 x 8 Go)

Résolution : 1920 x 1080 (Full HD)

Fonctions : Gamme de couleurs étendue de 45 %, anti-éblouissement, taux de rafraichissement de 60 Hz

Stockage principal : 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe)

Processeur graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060

Durée de fonctionnement : Jusqu'à 3.4 heures

Garantie (²) : 2 ans

Système d'exploitation : Aucun système d'exploitation fourni

Poids : 2.3 kg



Prix : 929,99 € - 904,99 €



Avec le code de réduction « 25EUROS »



+ Prix

+ SSD NVMe 512 Go

+ 16 Go de RAM

+ RTX™ 2060

- Pas de disque dur de stockage



En clair, il faudra prévoir, dans un second temps, l'achat d'un disque dur supplémentaire. Installation de Windows 10 à prévoir (gratuit, pour rappel)