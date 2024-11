BON PLAN PC : voici une sélection d'ordinateurs portables et Gaming à prix alléchant

Découvrez une sélection de PC portables et d'ordinateurs gamers en promotion sur Cdiscount ! Que vous soyez à la recherche d'un ordinateur portable pour la bureautique, d'un modèle gaming pour une immersion totale dans vos jeux, ou d'un outil performant pour vos études ou votre travail, voici les meilleures options actuelles.



En avant : deux offres à ne pas manquer !

PC Portable Gamer Asus TUF Gaming A15 - 15,6" FHD

Ce modèle gamer combine puissance et fiabilité. Avec un processeur AMD Ryzen et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050, l’Asus TUF Gaming A15 vous garantit des sessions de jeu fluides et immersives. Conçu pour les performances, il vous permet de profiter de vos jeux favoris sans compromis.

PC Portable HP 15s-fq0024nf - 15,6" FHD

Avec son design épuré et son prix abordable, le HP 15s-fq0024nf est un excellent choix pour ceux recherchant un ordinateur polyvalent pour la bureautique et les loisirs. Son écran FHD et son processeur Celeron permettent une expérience fluide pour la navigation et le travail léger.

Autres offres à découvrir :

Avec cette sélection, vous avez un large choix d'ordinateurs portables et de PC gaming pour répondre à vos besoins, qu’il s’agisse de bureautique, de jeux ou d'applications créatives. Profitez de ces offres limitées pour vous équiper d’un matériel performant à prix réduit !